Auf die Strafzoll-Drohungen aus Washington reagiert China pragmatisch: Die Märkte sollen sich weiter öffnen, verspricht Premierminister Li Keqiang.

"Wir glauben, dass ein Handelskrieg niemandem nutzt, und niemand als Sieger daraus hervorgeht", sagte der chinesische Premierminister Li Keqiang auf der Pressekonferenz zum Schluss der Tagung des Volkskongresses am Dienstag. Eine solche Auseinandersetzung widerspreche auch dem Handel an sich, der durch Konsultationen, Verhandlungen und Dialog geführt werde, hieß es weiter.

In einer scheinbar indirekten Anspielung auf US-Präsidenten Trump betonte Li, dass China "rational statt emotional" handeln werde. China sei selbst nicht daran interessiert, dass andere Länder ein großes Handelsdefizit mit China hinnehmen müssten, und strebe eine ausgeglichene Bilanz von Exporten und Importen an.

China will dem Problem aber mit einer Marktöffnung begegnen: Gleich zu Beginn der Pressekonferenz zählte Li eine häufig wiederholte Liste von Sektoren und Bereichen auf, in denen China mehr ausländisches Kapital anstrebt.

So soll es künftig keine Zölle mehr auf "tägliche Konsumgüter" und Krebsmedikamente geben; außerdem plane China, für Investoren aus Übersee den Marktzugang für Bereiche wie Altenpflege, medizinische Versorgung, Bildung und den Finanzsektor zu erleichtern.

Im Gegenzug, so Li, solle Amerika ihre Restriktionen auf High-Tech Exporte aus China lockern. "Wir sollten nicht die Chance verpassen, mehr Geld zu verdienen", erklärte Li. Regelmäßig beschweren sich sowohl nordamerikanische wie auch europäische Geschäftsleute darüber, dass Peking sie unfair behandele. Außerdem kritisieren sie, dass China sich zwar als Verteidiger des Freihandels gibt, selbst aber restriktiv sei. Tatsächlich sind die Märkte in Europa und in den USA viel offener als der chinesische.

Laut Presseberichten will Trump neben Strafzöllen auf Stahl und Aluminium noch im Laufe dieser Woche Zölle auf Waren aus China im Wert von bis zu 60 Milliarden US-Dollar auferlegen. Hauptsächlich sollen Produkte aus dem Bereich Informationstechnologie, Telekommunikation und Verbraucherendgeräte betroffen sein. Als Grund wird die Verletzung von Urheberrechten und der Zwang gegenüber US-Unternehmen in China genannt, Technologie zu transferieren.

Zuvor hatte China schon versucht, auf diplomatischem ...

