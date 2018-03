München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In Hamburg haben die Dreharbeiten zu 16 neuen Folgen "Großstadtrevier" begonnen. Bis Ende 2018 produziert die Letterbox Filmproduktion die 32. Staffel der Kultserie. Im Team von Kommissariatsleiterin Frau Küppers (Saskia Fischer) gibt es in den neuen Episoden personelle Veränderungen. Kiez-Polizist Paul Dänning (Jens Münchow) weiß nach einem Fehler während eines Einsatzes, dass es besser ist, seine Zeit im Kommissariat 14 zu beenden. In Folge 422 ("Pauls Abschied") zum Finale der 31. Staffel, die Das Erste voraussichtlich zum Jahresende ausstrahlt, entscheidet sich Paul, zu seiner Tochter nach Schleswig-Holstein zu ziehen. Als Nachfolger stellt sich Lukas Petersen im Kommissariat 14 vor. Gespielt wird Polizeioberkommissar Petersen von Patrick Abozen.



Patrick Abozen zu seiner Rolle: "Lukas ist ein optimistischer und energetischer junger Mann, der aus reiner Überzeugung Polizist geworden ist. Er könnte aufgrund seines familiären Backgrounds eigentlich ein sehr entspanntes Leben führen, entscheidet sich aber nach dem Abitur für die Polizeiarbeit. Er will etwas zum Gemeinwohl beitragen, Dinge verändern und verbessern. Lukas ist durch sein idealistisches Weltbild, die manchmal doch harte Realität auf Hamburgs Straßen eher fremd. Da muss er noch einiges lernen und das kann dann auch etwas anstrengend für seine Kollegen sein."



Patrick Abozen ist wie seine Rollenfigur gebürtiger Hamburger: "Ich kenne das 'Großstadtrevier' seit meiner frühen Jugend. Als Hamburger war es immer schon eine besondere Serie für mich. Man spürt eine Verbundenheit mit den Themen und den Bildern der eigenen Stadt, die dort auf eine ganz besondere Art filmisch umgesetzt werden."



In der neuen, 32. Staffel haben die Kollegen im Kommissariat 14 wieder alle Hände voll zu tun. So tauscht Harry Möller (Maria Ketikidou) ihre Waffe gegen einen Wischmopp, als sie undercover den kriminellen Machenschaften hinter dem Hamburger Pachtsystem öffentlicher Toiletten nachgeht. Während Daniel Schirmer (Sven Fricke) mit schweren Vorwürfen einer verflossenen Liebe konfrontiert wird, stellen kostümierte Männer mit Gedächtnislücken die Ermittler vor ein Rätsel. Mit Hilfe einer blinden Zeugin versucht Piet Wellbrook (Peter Fieseler) einen Diamantenraub aufzuklären und verliert dabei selbst den Durchblick. Zwischen die Fronten geraten Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) und ihr neuer Kollege Lukas Petersen, als sie den Vergewaltigungsvorwürfen gegen einen Fernsehmoderator nachgehen und bei ihnen Zweifel an den Aussagen beider Parteien aufkommen. Zum Glück löst Hannes Krabbe (Marc Zwinz) den Fall auf eher ungewöhnliche Art und stellt so zu seiner Genugtuung mal wieder unter Beweis, dass ohne den Wachhabenden des PK 14 einfach nichts läuft.



Jan Fedder alias Dirk Matthies wird nach einer Reha voraussichtlich im Mai zum Team des "Großstadtrevier" stoßen.



"Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzentin: Kerstin Ramcke, Ausführende Produzentin: Dr. Claudia Thieme) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat Franziska Dillberger (NDR), Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR).



"Großstadtrevier", montags um 18:50 Uhr im Ersten



Im Internet unter www.DasErste.de/revier



Pressefotos bei ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de Enno Wiese, Büro Berlin, Tel: 030/850 73 450, E-Mail: wiese@bueroberlin.de