Great Atlantic schließt letzte Zahlung für zu 100 % unternehmenseigenes Edel- und Grundmetall-Konzessionsgebiet Keymet in Bathurst (New Brunswick) ab

Great Atlantic schließt letzte Zahlung für zu 100 % unternehmenseigenes Edel- und Grundmetall-Konzessionsgebiet Keymet in Bathurst (New Brunswick) ab

Vancouver (British Columbia), 20. März 2018. Great Atlantic Resources Corp. (TSX-V: GR) (Great Atlantic oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die letzte Optionszahlung für sein Edel- und Grundmetall-Konzessionsgebiet Keymet in der Nähe von Bathurst im Nordosten von New Brunswick geleistet hat. Das Konzessionsgebiet beherbergt Berichten zufolge zahlreiche grund- und edelmetallhaltige Erzgänge, einschließlich der historischen Mine Keymet. Das Unternehmen hat kürzlich mineralisierte Erzgänge nordwestlich der historischen Mine Keymet durchschnitten, einschließlich eines Abschnitts mit 18,80 Prozent Zink, 3,55 Prozent Kupfer, 1,16 Prozent Blei und 576 Gramm Silber pro Tonne auf einer Kernlänge von 1,27 Metern in einem kürzlich entdeckten Erzgang sowie 3,54 Prozent Zink, 0,92 Prozent Kupfer und 115 Gramm Silber pro Tonne auf einer Kernlänge von 12,05 Metern plus 0,64 Gramm Gold pro Tonne auf einer Kernlänge von 19,96 Metern in einer kürzlich entdeckten goldhaltigen Zone (siehe Pressemitteilungen vom 20. Dezember 2017 und 2. März 2018). Das Konzessionsgebiet Keymet liegt etwa vier Kilometer nördlich der historischen Mine Nigadoo River, wo in den 1960er und 1970er Jahren eine Kupfer-, Blei-, Zink- und Silberproduktion bei Erzgängen mit mehreren Metallen stattgefunden hat.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42817/NR-GR-Mar-2 0-2018-Final Keymet payment_de_PRCOM.001.png

Seit dem Erwerb des Konzessionsgebiets Keymet hat das Unternehmen sein Hauptaugenmerk auf die nordwestliche Region des Konzessionsgebiets gerichtet. In dieser Region des Konzessionsgebiets wurden abgesehen von den Erzgängen mit mehreren Metallen, die bei der historischen Mine Keymet gemeldet worden waren, mindestens sieben Erzgangvorkommen mit Blei, Zink, Kupfer, Silber und Gold gemeldet (Quelle: Datenbank der Mineralvorkommen (Mineral Occurrence Database) des Energie- und Ressourcenamtes von New Brunswick (New Brunswick Dept. of Energy and Resource Development )). Die Mine Keymet, die Mitte der 1950er Jahre betrieben wurde, produzierte Kupfer, Blei, Zink und Silber. Die Produktion bei dieser Mine wurde nach einem Brand am Standort beendet.

Great Atlantic hat zwei dieser Erzgangvorkommen - Elmtree 12 und Elmtree Silver Mine - sowie die angrenzenden Gebiete nordwestlich der historischen Mine Keymet erkundet. Beim Erzgang Elmtree Silver Mine wurde ein 20 Meter tiefer Schacht gemeldet. Dieser Schacht wurde von einer qualifizierten Person (Qualified Person) für Great Atlantic lokalisiert. Great Atlantic hat im Rahmen der Diamantbohrprogramme 2015 und 2017 kupfer-, blei-, zink- und silberhaltige Erzgänge sowohl beim Erzgangvorkommen Elmtree 12 als auch beim Erzgangvorkommen Elmtree Silver Mine durchschnitten (insgesamt neun Bohrlöcher), wobei die Ergebnisse beim Erzgangvorkommen Elmtree 12 bedeutsamer waren. Im Rahmen von Grabungen beim Erzgangvorkommen Elmtree 12 wurden ebenfalls solche Erzgänge mit mehreren Metallen freigelegt. Im allgemeinen Gebiet des Erzgangvorkommens Elmtree 12 wurde in metasedimentärem Muttergestein lokal auch eine Goldmineralisierung durchschnitten. Die Höhepunkte dieser Arbeiten beinhalteten Folgendes (siehe Pressemitteilungen vom 29. Oktober 2015, 23. Februar 2016, 20. Dezember 2017 und 2. März 2018):

- Ky-15-3 (Elmtree 12): 16,68 % Zn, 1,11 % Cu & 152 g/t Ag auf einer Kernlänge von 1,80 m

- Ky-15-4 (Elmtree 12): 8,68 % Zn, 0,29 % Cu & 44,8 g/t Ag auf einer Kernlänge von 4,28 m

- Ky-17-5 (Elmtree 12): 13,65 % Zn, 1,20 % Cu, 0,45 % Pb & 166 g/t Ag auf einer Kernlänge von 0,80 m

- Ky-17-6 (Elmtree 12): 3,54 % Zn, 0,92 % Cu, 0,28 % Pb & 115,6 g/t Ag auf einer Kernlänge von 12,05 m

§ & 0,64 g/t Au auf einer Kernlänge von 19,96 m (kürzlich entdeckte goldhaltige Zone)

- Ky-17-8: 18,80 % Zn, 3,55 % Cu, 1,16 % Pb & 576 g/t Au auf einer Kernlänge von 1,27 m

§ (kürzlich entdeckter Erzgang mit mehreren Metallen südwestlich des Erzgangsystems Elmtree 12)

- 1,11 g/t Au auf 4,9 m in Grabenschlitzproben (vertikal oberhalb des Bohrlochs Ky-17-8)

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42817/NR-GR-Mar-2 0-2018-Final Keymet payment_de_PRCOM.002.jpeg

Erzgang mit mehreren Metallen in Ky-15-4 (8,68 % Zn, 0,29 % Cu & 44,8 g/t Ag auf einer Kernlänge von 4,28 m)

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42817/NR-GR-Mar-2 0-2018-Final Keymet payment_de_PRCOM.003.jpeg

Erzgang mit mehreren Metallen in Ky-17-6 (3,54 % Zn, 0,92 % Cu, 0,28 % Pb & 115,6 g/t Ag auf einer Kernlänge von 12,05 m)

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42817/NR-GR-Mar-2 0-2018-Final Keymet payment_de_PRCOM.004.jpeg

Erzgangmaterial mit mehreren Metallen in Ky-17-8 (18,80% Zn, 3,55% Cu, 1,16% Pb & 576 g/t Ag auf einer Kernlänge von 1,27 m (neue Entdeckung im Jahr 2017))

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42817/NR-GR-Mar-2 0-2018-Final Keymet payment_de_PRCOM.005.png

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42817/NR-GR-Mar-2 0-2018-Final Keymet payment_de_PRCOM.006.jpeg

Cu-, Zn- & Ag-haltiger Erzgang in Graben aus dem Jahr 2015 (Erzgangsystem Elmtree 12)

Diese Explorationsdaten aus den Jahren 2015 und 2017 wurden von einer qualifizierten Person für Great Atlantic verifiziert. Die qualifizierte Person hat die Explorationsprogramme 2015 und 2017 im Konzessionsgebiet Keymet für Great Atlantic geleitet. Die wahre Mächtigkeit dieser Abschnitte ist zurzeit nicht bekannt.

Die bisherigen Diamantbohrungen des Unternehmens waren oberflächennah - alle bis auf ein Bohrloch wiesen eine vertikale Tiefe von weniger als 100 Metern auf. Nur ein Bohrloch wurde bis in eine vertikale Tiefe von 170 Metern gebohrt. Im Rahmen der geplanten Diamantbohrungen 2018 werden sowohl das Erzgangsystem Elmtree12 als auch der kürzlich entdeckte Erzgang in Bohrloch Ky-17-8 entlang des Streichens und in der Tiefe erprobt werden. Es sind auch Bohrungen geplant, um die Fortsetzung der kürzlich entdeckten Goldzone zu erproben, die in Bohrloch Ky-17-6 durchschnitten worden war.

Arsenopyrithaltige Metasediment-Felsproben, die von Schürfern des Unternehmens im Jahr 2011 etwa 1,5 Kilometer nordwestlich der historischen Mine Keymet entnommen worden waren, ergaben Berichten zufolge bis zu 51 Gramm Gold pro Tonne (siehe Pressemitteilung vom 2. März 2012). Diese Probendaten wurden von keiner qualifizierten Person verifiziert. Dies ist das allgemeine Gebiet des Erzgangvorkommens Elmtree 12.

Laut der Datenbank der Mineralvorkommen des Energie- und Ressourcenamtes von New Brunswick wurden im Konzessionsgebiet Keymet weitere Goldvorkommen gemeldet. Zwei dieser Goldvorkommen wurden in der östlichen Region des Konzessionsgebiets Keymet gemeldet. Ein weiteres Goldvorkommen, das als Vorkommen Alcida East bekannt ist, wurde in der westlichen Region des Konzessionsgebiets gemeldet. Historische Proben vom Vorkommen Alcida East ergaben Berichten zufolge bis zu 4,3 Gramm Gold pro Tonne. Zwei weitere Goldvorkommen wurden in der Nähe der westlichen Grenze des Konzessionsgebiets gemeldet, möglicherweise westlich des Konzessionsgebiets Keymet. Keine qualifizierte Person hat diese Goldvorkommen verifiziert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf das nordwestliche Gebiet des Konzessionsgebiets, nordwestlich der historischen Mine Keymet gerichtet.

Bedeutsame Edel- und Grundmetall-Lagerstätten wurden innerhalb von vier Kilometern des Konzessionsgebiets Keymet gemeldet. Die Elmtree-Goldlagerstätten befinden sich innerhalb von drei Kilometern westsüdwestlich des Konzessionsgebiets Keymet. Im Jahr 2011 wurde für die Elmtree-Goldlagerstätten eine historische Mineralressourcenschätzung von 294.000 Unzen Gold in den angezeigten und abgeleiteten Kategorien (Cutoff-Gehalt von 0,5 Gramm Gold pro Tonne) gemeldet (Quelle: Murahwi, et al., per 4. März 2011, für Micon International Limited, CNRP Mining Inc. und Gorilla Resources Corp.).

Die historische Mine Nigadoo River liegt etwa vier Kilometer südlich des Konzessionsgebiets Keymet. In den 1960er und 1970er Jahren wurden bei der Mine Nigadoo River Massivsulfid-Erzgänge mit mehreren Metallen abgebaut, wobei Kupfer, Blei, Zink und Silber produziert wurden. In der Datenbank der Mineralvorkommen des Energie- und Ressourcenamtes von New Brunswick sind die Schachttiefe und die gesamte Produktion dieser historischen Mine angegeben. Zwischen 1967 und 1971 belief sich die Produktion Berichten zufolge auf 1,126 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,2 Prozent Blei, 2,1 Prozent Zink, 0,24 Prozent Kupfer und 92,57 Gramm Silber pro Tonne. Zwischen 1973 und 1977 (nach zwei Jahren ohne Betrieb) belief sich die Produktion Berichten zufolge auf 0,733 Millionen Tonnen (Metallgehalte wurden nur teilweise gemeldet). Der Schacht weist Berichten zufolge eine Tiefe von fast 470 Metern auf.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Mineralisierung bei den Elmtree-Goldlagerstätten und bei der Mine Nigadoo Brook nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Keymet hinweist.

Der Zugang zum Konzessionsgebiet Keymet ist hervorragend, zumal asphaltierte Straßen durch das Konzessionsgebiet verlaufen, einschließlich einer Provinzschnellstraße. Das Konzessionsgebiet umfasst ein etwa 3.400 Hektar großes Gebiet.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42817/NR-GR-Mar-2 0-2018-Final Keymet payment_de_PRCOM.007.jpeg

Historische Mine Keymet (1950er Jahre)

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.

David Martin, P.Geo., ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und VP Exploration von Great Atlantic für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Über Great Atlantic Resources Corp.

Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Für das Board of Directors:

Christopher R Anderson

Christopher R Anderson:

President CEO Director

604-488-3900 - Dir

Investor Relations:

Kaye Wynn Consulting Inc.: 604-558-2630, 888-280-8128 (gebührenfrei)

E-Mail: info@kayewynn.com

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

