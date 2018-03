Nicolas Brusson, Gründer von Blablacar, erzählt im Interview, warum ihm das selbstfahrende Auto keine Sorge macht, wo sein Dienst selbst Google überlegen ist - und wie er Pendlern das Leben leichter machen will.

Blabacar ist so etwas wie die freundliche Variante von Uber: Statt gegen "ein Arschloch namens Taxi" zu wettern, setzt der digitale Mitfahrdienst auf Partnerschaften. Und er preist sein vertrauenswürdiges Netz von 60 Millionen Menschen in 22 Ländern, die jemanden in ihrem Auto mitnehmen oder bei jemandem einsteigen, als eine der wesentlichsten Voraussetzungen, um im Geschäft mit der Mobilität von morgen ganz vorne mitzuspielen.

WirtschaftsWoche: Ausgerechnet die Autonation Deutschland diskutiert über Fahrverbote für Diesel und kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr. Ist das Auto endgültig aus der Mode gekommen?Nicolas Brusson: Nein. Ganz und gar nicht. 75 bis 80 Prozent der Menschen, die über längere Entfernungen, also 20 Kilometer und mehr, reisen, nehmen das Auto. Es gibt für Europa sehr verlässliche Zahlen - und die gehen seit einigen Jahren sogar leicht nach oben. Es heißt zwar immer wieder, dass vor allem jungen Menschen das Auto nicht mehr so wichtig sei. Aber so ganz stimmt das nicht.

Warum reisen die Leute nach wie vor lieber mit dem Auto?Der entscheidende Grund: Es ist bequem. Es liegt nicht daran, dass es schneller wäre als mit Bus und Bahn. Oder billiger. Es liegt daran, dass man bequem von einem Ort zum anderen kommt. Von meiner Garage bis in mein Büro. Ich denke deshalb, dass das Auto weiterhin das wichtigste Verkehrsmittel bleibt. Auch wenn sich die Art ändert, wie wir es nutzen.

Wie denn?Die Menschen teilen das Auto häufiger.

Das müssen Sie als Chef eines großen Carsharing-Dienstes natürlich sagen.Die Menschen werden in Zukunft aber auch seltener selbst fahren.

Weil autonome Robo-Autos sie von einem zum anderen Ort bringen. Trotz Rückschlägen wie nun am Wochenende, als bei einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto von Uber eine Fußgängerin gestorben ist.Das selbstfahrende Auto holt mich an Ort A ab, sammelt an Ort B weitere Passagiere ein - und bringt dann alle ans gemeinsame Ziel. Züge und Busse werden nicht verschwinden, aber sie werden weiterhin eher ein Massentransportmittel sein. Und zwar von Innenstadt zu Innenstadt. Aber so reisen die meisten Menschen nun einmal nicht. Mein Vater wohnt am Rand von Paris, ich am Rand von Brüssel. ...

