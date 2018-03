Ende der Woche treten die US-Schutzzölle in Kraft. Eine kurzfristige Abkehr von den Plänen hält Europastaatsminister Michael Roth für unwahrscheinlich.

Die Bundesregierung zeigt sich pessimistisch, dass der Handelsstreit mit den USA noch rechtzeitig vor der endgültigen Einführung von US-Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium gelöst werden kann. "Wir sind derzeit - und die Uhr läuft - doch weit von einer vernünftigen Lösung entfernt", sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) am Dienstag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Die geplanten US-Schutzzölle beruhten auf "dogmatischen ...

