In vielen Städten herrscht der automobile Stillstand - und auf dem Land der Busnotstand. Jetzt könnten flexible Kleinbusse die Mobilitätslücken zwischen Bahn und Taxi schließen. Wenn der Gesetzgeber es bloß zuließe.

Der Weg in die Zukunft der Mobilität führt durch die Niederungen der Gegenwart: durch den Nordausgang des Hauptbahnhofs Hannover. Wer einen Bus, ein Taxi oder die Straßenbahn erreichen will, muss hier durch: geborstene Fenster, Kippen, zerknüllte Coffee-to-go-Becher und kleine Pfützen, die nicht gut riechen. Bus Nummer 370 hat schon 15 Minuten Verspätung. Die Wartenden treten frierend von einem Bein aufs andere und starren auf ihre Handys. Als hielten die eine Lösung bereit.

Vielleicht bald: Die VW-Tochter Moia testet in Hannover ihren neuen digitalen Fahrdienst: zeitlich flexibler, räumlich zielgenauer als Bus und Bahn - und deutlich billiger als ein Taxi. Die Digitalisierung macht's möglich.

Alles, was es für die vernetzte Verkehrsrevolution braucht, sind Smartphones, Geodaten und kluge Algorithmen: Die Kunden teilen Moia per App ihren Standort und ihr Ziel mit. Ein Programm gleicht die Anfragen mit verfügbaren Kleinbussen ab, bündelt Fahrtanfragen von Kunden, die zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung wollen, und fixiert den Preis - fertig. Je mehr Kunden sich eine Fahrt teilen, desto billiger. "Mehr als ein paar Minuten Wartezeit oder Umweg muss niemand in Kauf nehmen", verspricht Moia-Chef Ole Harms. Er will seinen Service bald auch in Hamburg anbieten. Ähnliche Projekte laufen in Berlin, Lübeck, Stuttgart, Leipzig oder Duisburg an. Sie heißen Moovel, Door2Door, CleverShuttle.

Verkehrsforscher halten die neuen Fahrdienste mit ihren kleinen, schnell buchbaren Bussen für unverzichtbar, um die urbane Mobilitätslücke zwischen öffentlichem Nahverkehr (ÖPNV) und Taxi zu schließen. Ein breites Angebot an Ride Hailing könnte Menschen in Ballungsräumen dazu bewegen, auf den eigenen Pkw zu verzichten - und die staugeplagten Städte entlasten. Doch es gibt ein Problem: Die Anbieter verstoßen gegen das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) von 1934. Es wird von der Taxilobby gehütet wie der heilige Gral, weil es nur zwei Arten von Nahverkehr kennt: die Linie mit einem festem Fahrplan (Bus, Bahn, Tram) und die individuell bestellte Droschke mit Fahrer. In den USA oder China beschreiten Uber, Lyft oder Didi längst einen dritten Weg; in Deutschland musste Uber 2015 das Ride Hailing einstellen.

Der Druck im Kessel steigt

Dienste wie Moia und Moovel nehmen nun einen neuen Anlauf - und rechnen sich gute Chancen aus, dass das Gesetz diesmal entschärft wird. Die Zahlen sprechen für sich. In Stuttgart stecken Autofahrer inzwischen 73 Stunden pro Jahr im Stau - 8,5 Stunden länger als 2014. Bundesweit hat sich die Zahl der Staus seit 2002 auf 723.000 versiebenfacht. Die indirekten Kosten des automobilen Stillstands haben sich 2017 auf 79,8 Milliarden Euro summiert, schätzen Volkswirte.

Und eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Die Konjunktur befeuert den täglichen Verkehrsinfarkt. Und weil die Preise für Wohnraum in München oder Hamburg schneller steigen als die Löhne, ziehen wieder mehr Menschen in die Randbereiche, verstärken so das Heer der Pendler: 2016 waren es 18,4 Millionen oder 60 Prozent der Vollzeitbeschäftigten - so viele wie noch nie; im Jahr 2000 betrug der Anteil noch 53 Prozent. Mehr als die Hälfte der Pendler sitzt und wartet dabei im eigenen Pkw, meist alleine: Durchschnittlich befinden sich 1,2 Menschen in einem deutschen Pkw.

Die Erkenntnis, dass pro Berufsmensch zu viel verbautes Metall von A nach B bewegt wird, ist nicht neu. Doch die analogen Konzepte zur Eindämmung der Blechlawinen sind längst an ihre Grenzen gestoßen: Park-and-Ride-Parkplätze, schnellere U-Bahnen, mehr Radwege - nichts hat die zehn Millionen Autopendler zum Umsteigen bewegen können. Die Politik agiert seit den drohenden Dieselfahrverboten mit Aktivismus. Die neue Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU), träumt von Flugtaxis in einer fernen Zukunft. Andere fordern hier und heute einen kostenlosen ...

