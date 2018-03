Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-20 / 12:00 PRESSEMITTEILUNG *Katjesgreenfood setzt mit Foodstirs auf die Clean Baking Revolution* Berlin, 20. März 2018 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjesgreenfood") hat sich mit 5% an Foodstirs Modern Baking, Santa Monica beteiligt. Das kalifornische Startup Foodstirs ist die Nummer 1 im schnell wachsenden Bio-Backmarkt in den USA. Der traditionelle und wenig innovative US-Backwarenmarkt dort hat ein Volumen von insgesamt knapp 5 Mrd USD. Foodstirs wird bereits in über 15.000 Geschäften (u.a. Whole Foods Market, Kroger, Target, Starbucks, Amazon) innerhalb der USA verkauft. Gegründet in Santa Monica von Hollywood Star Sarah Michelle Gellar ("Buffy"), Galit Laibow und Greg Fleishman, zeichnet sich Foodstirs vor allem durch seine innovativen Produktideen aus. Darunter sind aktuell eingeführte Innovationen, wie der 60 Sekunden-Tassenkuchen "Minute Mug Cakes" und die ersten Bio-Riegel zum Selberbacken "Bake-Your-Own Bars" zeigen. Bekannt wurde Sarah Michelle Gellar durch die Rolle der _Buffy Summers_ in der Fernsehserie ,Buffy - Im Bann der Dämonen' (1997-2003) sowie durch die Filme ,Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast' (1997) ,Scream 2' (1997) und ,Eiskalte Engel' (1999). Ihre große Popularität zeigt sich heute noch in den sozialen Medien: 1,6 Mio. Follower auf Instagram, 960 Tsd. Follower auf Facebook, 670 Tsd. Follower auf Twitter. Alle Foodstirs Produkte folgen der Unternehmensphilosophie "Purity with Purpose": Leckere, einfach herzustellende Convenience Produkte aus nachhaltigem Anbau zu erschwinglichen Preisen. Das Unternehmen nutzt Biodynamic(R) and Fair Trade-zertifizierte Zutaten, die direkt vom Erzeuger bezogen werden. Zum Beispiel kommt der Kakao von kleinen Familienbetrieben in Südamerika mit fairen Löhnen und sicheren Arbeitsbedingungen. "Foodstirs ist das erste Clean-Baking-Produkt in den USA und wird mit seiner nachhaltigen Philosophie den konventionellen Backwarenmarkt revolutionieren", erklärt Dr. Manon Littek, CEO von Katjesgreenfood. "Wir haben Foodstirs gegründet, weil wir einen sinnvollen Weg gesucht haben, etwas mit unseren Kindern gemeinsam zu machen. Und der beste Platz dafür ist die Küche, das Herz eines jeden Zuhauses", fügt Co-Gründerin und CEO Galit Laibow hinzu. "Während die Foodstirs Backmischungen schnell gemacht sind, überdauern die Erinnerungen an das gemeinsame Familien-Backen ein ganzes Leben", erklärt Bastian Fassin, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes Gruppe. "Die Werte und Visionen, die wir als Familienunternehmen verkörpern, passen perfekt zur innovativen Ausrichtung von Foodstirs." Katjesgreenfood ist der erste Impact Investor im stark wachsenden Markt für nachhaltige Lebensmittel in Europa. Foodstirs ist neben Seven Sundays bereits die zweite US-Beteiligung neben dem europäischen Portfolio (u.a. Veganz). Die rechtlich selbständige Katjesgreenfood ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. *KONTAKT* Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Volker Weinlein Chief Marketing Officer T +49 30 257 62 17-30 M +49 172 36 29 641 E weinlein@katjesgreenfood.berlin Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Unternehmen 2018-03-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 666111 2018-03-20

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2018 07:00 ET (11:00 GMT)