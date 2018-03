Die Analysten gehen von einem weiteren Marktwachstum aus. In Spanien wird ein Comeback der Photovoltaik erwartet.Die Analysten von IHS Markit gehen von einem zweistelligen Wachstum des europäischen Photovoltaik-Marktes in diesem Jahr aus. Der Zubau werde nach neun Gigawatt 2017 auf elf Gigawatt in diesem Jahr steigen, hieß es am Dienstag. Bereits von 2016 auf 2017 gab es IHS Markit zufolge ein Wachstum von 23 Prozent bei der Photovoltaik-Nachfrage in Europa. Der weitere Aufwärtstrend sei nun eng mit dem regulatorischen Umfeld ein einer Handvoll von Ländern verbunden. Hinzu komme der Rückgang der ...

