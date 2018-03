Die LOXAM Group bestätigt ihre Führungsposition im Ausrüstungsverleihmarkt

In den letzten 50 Jahren ist LOXAM zu einem internationalen Konzern mit Sitzen in 22 Ländern, zur Nummer 1 in Europa und Nummer 5 in der Welt geworden. In einem Jahr, in dem die Group mehrere Akquisitionen getätigt und ihre Geschäfte konsolidiert hat, verzeichnete LOXAM 2017 Absätze in Höhe von 1,368 Mrd. Euro, was einen Anstieg um 40% gegenüber 2016 darstellt. Dies wurde von einer Zunahme des EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) begleitet, der von 33% auf 34% Umsatz stieg. Der Umsatz der Group setzt sich wie folgt zusammen:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180320005756/de/

61% der Absätze in Frankreich umfassend 46% für LOXAM RENTAL, die allgemeine umfassende Ausrüstungsverleihmarke, und 15% für die sieben spezialisierten Einheiten: LOXAM ACCESS, LOXAM POWER, LOXAM MODULE, LOXAM TP, LOXAM EVENT, LOXAM LAHO TEC und LOXAMCITY.

39% der Absätze außerhalb Frankreichs, einschließlich 32% im europäischen Markt und 7% außerhalb Europas.

Vor dem Hintergrund eines wachsenden Hoch- und Tiefbaumarktes bediente LOXAM 2017 mehr als 250.000 Kunden, besaß eine Ausrüstungsflotte von 300.000 Artikeln, war in einem Netzwerk von 750 Filialen tätig, die entweder durch neue Geschäftsgründungen oder Unternehmensakquisitionen eingenommen wurden, und beschäftigte 7.900 Mitarbeiter in 22 Ländern.

Die Group hat ihre Präsenz und ihre Geschäftstätigkeiten 2017 weiter ausgebaut. Die Akquisition von Nacanco erlaubte ihr, sich erstmals in Italien zu etablieren. Das Netzwerk wuchs ebenfalls durch die Akquisitionen von Swan Plant Hire (Irland), Cramo (Dänemark) und Hune (Spanien, Portugal, Saudi-Arabien, Kolumbien). Mit Nationwide Platforms (UK), DK Rental (Belgien), Lavendon (Frankreich) und Rapid Access (Naher Osten) vergrößerte LOXAM im Wesentlichen ihre Reichweite außerhalb der heimischen Grenzen. Heute treibt die Group die drittgrößte Höhenzugangsmietflotte der Welt an.

Durch die Entwicklung von Partnerschaften mit wichtigen Baumärkten hat LOXAM des Weiteren ihre Präsenz auf dem Boden intensiviert, um enger mit Kunden zusammenzuarbeiten und schneller auf ihre Bedürfnisse einzugehen. 2017 wurden neue Filialen eröffnet, vor allem in Deutschland, Belgien, Spanien und Frankreich. Insgesamt fast 400 Verkaufsstellen bieten nun Leihausrüstung von LOXAM für Profis und erfahrene Hobbyhandwerker an.

LOXAM für den Kundendienst des Jahres 2018 in Frankreich ausgezeichnet.

Die Qualität des Kundendienstes der Group wurde mit dem "Customer Service of the Year" Award 2018 (Elu Service Client de l'Année) in der "Equipment Rental" Kategorie (Ausrüstungsverleih) ausgezeichnet. (BVA Group Umfrage, Mai-Juli 2017).

LOXAM VERSPRICHT SICHERHEIT UND INNOVIERT RUNDUM

Bei LOXAM geht Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz alle an und ist für jedermann verpflichtend. Der Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Benutzer und Mitarbeiter ist seit jeher eine Priorität, die bei den täglichen Aktivitäten der Group hochgehalten und gelebt wird. Die Schwerequote von Unfällen am Arbeitsplatz ist in der Group in drei Jahren um 30% zurückgegangen.

In den 50.000 Stunden Schulungen, die dieses Jahr gehalten wurden, wurde ein Fokus auf die Personalsicherheit gelegt, wobei mehr als 9.000 Stunden der Risikovorkehrung gewidmet wurden. Vom Vorstand bis zu Filialleitern und regionalen Direktoren alle Geschäftsbereiche waren eingebunden.

Zudem werden jetzt jeden Monat viertelstündige Sicherheitseinweisungen in Filialen mit Blick auf Austausch und Verbesserung gegeben und es werden Workshops angepasst und im Rahmen einer kontinuierlichen verstärkten Risikoprävention an Arbeitsplätzen umgestaltet.

Dieses starke Engagement für Sicherheit zeigt sich in der Anerkennung und Erneuerung vieler Zertifizierungen, wie etwa ISO 14001, MASE in Frankreich, VCA in den Niederlanden und OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series).

2018 steht das neue Logo "Safety, always and everywhere" (Sicherheit immer und überall) für das Ziel der Group, all ihre Maßnahmen und Engagements auf die alltägliche Sicherheit auszurichten. Dieses Label wird in allen Ländern eingesetzt, in denen LOXAM tätig ist.

Als wichtiger Akteur in der Branche möchte LOXAM ihren Kunden die höchsten Sicherheitsstandards anbieten. Zu diesem Zweck arbeitet die Group mit den größten Maschinenherstellern zusammen, um Ausrüstung bezüglich Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit zu entwickeln. Dieser Fokus spiegelt sich auch in unserer Ausrüstungsvielfalt (besonders schalldichte Aggregate, erschütterungsdämmende pneumatische Bohrer) und unserem innovativen Zubehör (Rücksichtkameras, Überlastabschaltung, beleuchtete Stufen usw.) wider. Das Ziel der Group ist es, eine Lösung für jede Art von Baustelle anzubieten.

Schließlich baut die LOXAM Group heute mit einer Höhenzugangsflotte, die 43% der Gesamtflotte 2017 im Vergleich zu 25% 2016 ausmacht, auf dem Know-How von BlueSky auf, ihrer R&D-Abteilung, die sich Höhenarbeiten widmet. Mit Sitz im Vereinigten Königreich entwirft, entwickelt und stellt ihr Team Systeme zur Verbesserung der Sicherheit her.

NEU ENTWICKELTES WERKZEUG UND DIGITALE LÖSUNGEN FÜR FACHKRÄFTE

Da jedes Unternehmen unabhängig von seiner Größe und Geschäftstätigkeit einen Onlinedienst benötigt, der rund um die Uhr verfügbar ist, ist das MyLOXAM-Portal ein neuer Service, der Nutzern erlaubt, auf ihre Mietverträge von einem PC, Smartphone oder Tablet aus zuzugreifen und sie effizient zu verwalten.

Ob sie einen Kostenvoranschlag erhalten, ein Ausrüstungsstück mieten, die nächstgelegenste Filiale zu ihrer Baustelle finden oder ihr Dashboard ansehen möchten Kunden können all ihre Geschäftsbedingungen und Daten online in einem sicheren persönlichen Bereich finden. Zudem haben Sie Zugriff auf Analysen und Berichte bezüglich vergangener Mietverträge.

Für LOXAM-Kunden vereinfacht und schützt das papierlose Rechnungsstellungssystem, das 2017 eingeführt wurde, außerdem die Stellung und Speicherung ihrer Rechnungen, wodurch sowohl Zeit als auch Geld bezüglich Aufbewahrungskosten gespart werden. Fast 400.000 papierlose Rechnungen wurden von LOXAM in Frankreich versendet, was 20% des Gesamtvolumens ausmacht. Heute ist diese Lösung in Frankreich und den meisten europäischen Tochtergesellschaften der Group im Einsatz.

Durch dieses System möchte LOXAM ihren Beitrag zur Verbreitung ihrer neuen digitalen Lösungen leisten und die internationalen Best Practices teilen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern.

LOXAM, EIN VERANTWORTUNGSBEWUSSTER ARBEITGEBER

Der Verleih von Bauausrüstung ist ein Geschäftssektor, der lokal erbrachte Dienstleistungen anbietet, viele Arbeitsplätze schafft und in jedem Land sehr vielfältig ist. Jedes Jahr stellt LOXAM 800 neue Mitarbeiter ein, einschließlich mehr als 500 in Frankreich.

Die Group bietet ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen mit Aufgaben im Betrieb (Mechaniker, Techniker, Fahrer, Verkaufsvertreter usw.) und im Support (Verwaltung, Marketing, Buchhaltung usw.) an. Diese Fülle an Berufen wird durch die große Vielfalt an Profilen, Erfahrungen und Karrieremöglichkeiten von Mitarbeitern noch verstärkt.

Eine Reihe von Initiativen in der LOXAM Group fördert eine günstige Umgebung für die Karriere jedes Mitarbeiters, wie etwa Einführungskurse und Schulungen, Aufträge und Aufgaben mit Verantwortung und Karrieremöglichkeiten. Diese Vorteile bedeuten, dass Mitarbeitern eine Chance geboten wird, zwischen Filialen, Abteilungen, Regionen usw. zu wechseln. Der soziale Aufstieg ist Teil der Grundsätze von LOXAM.

Im Laufe seiner Karriere kann ein Mitarbeiter seine Fachkenntnisse perfektionieren, um sich neue Positionen zu erarbeiten. 2017 haben 10% der Arbeitskräfte von einer internen Beförderung profitiert.

Die Group führte auch Fortbildungen durch und verdoppelte ihre Zahl an Ausbildungsverträgen. Dank zum Beispiel der Absolventen der "LOXAM Class", einem Programm, das in enger Zusammenarbeit mit einer technischen Universität im Westen Frankreichs durchgeführt wurde, und auch durch die Filialschulungen, beherrscht eine neue Generation junger Angestellten heute alle Besonderheiten des Berufs.

Schließlich, dank der HR Webseite Loxamtalent.com, kann jeder zukünftige Mitarbeiter die Group und all ihre Berufsmöglickeiten kennenlernen und sich online auf Stellen bewerben.

Um den Kundenerwartungen zu entsprechen und die richtige Ausrüstung, Expertise und Dienste zu empfehlen, nehmen Mitarbeiter an Kursen der LOXAM School teil, die sich in Bagneux nahe Paris befindet und 2017 mehr als 50.000 Unterrichtsstunden abhielt.

Als Beweis ihrer hohen Attraktivität war die LOXAM Group in den letzten drei Jahren unter den Top 3 der "Besten Arbeitgeber"-Rankings in der "Großhandel"-Kategorie in Frankreich, wie eine unabhängige Studie bezeugt, die vom Wirtschaftsmagazin Capital im Februar 2018 durchgeführt wurde.

Über LOXAM

Als Nummer 1 in Europa und Nummer 5 in der Welt ist LOXAM der Marktführer im Bereich des Ausrüstungs- und Werkzeugverleihs für Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschaftsbau und Dienstleistungen. Mit einem Absatz in Höhe von 1,368 Mrd. Euro 2017, 750 Filialen und 7.900 Mitarbeitern ist die Group in 22 Ländern etabliert: in Europa (Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, der Schweiz, dem Vereinigten Königreicht), dem Nahen Osten, Marokko, Brasilien und Kolumbien. LOXAM verfügt über die größte Maschinenflotte in Europa, mit mehr als 300.000 Ausrüstungsartikeln, die es der Group erlaubt, die wachsende Nachfrage von Unternehmen zu antizipieren, zu unterstützen und zu decken, die die Beschaffung, das Management und die Wartung ihrer Ausrüstung auslagern möchten.

Weitere Informationen auf www.loxam.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180320005756/de/

Contacts:

Pressekontakte:

SALESFACTORY

Virginie Adam, +33 1 41 38 95 20

virginie.adam@salesfactorypr.fr

oder

Dominique Flam, +33 1 41 38 95 21

dominique.flam@salesfactorypr.fr

www.agence-salesfactory-pr.fr