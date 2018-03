Darmstadt (ots) -



BOSS Parfums freut sich, den deutschen Flügelstürmer Julian Draxler als neuen Duftbotschafter der Marke begrüßen zu dürfen. Der Ausnahmespieler wird in einem exklusiven Kreis inspirierender Männer an der Spitze der Fußballkampagne von BOSS Parfums agieren.



"Wir alle gehen unseren eigenen Weg, und Erfolg bedeutet für jeden Einzelnen etwas anderes. Für mich sind Leidenschaft, Respekt und Integrität sehr wichtig, und ich gebe immer mein Bestes, um mein Leben nach diesen Werten zu leben - im sportlichen Wettkampf ebenso wie privat" - Julian Draxler.



Weitere Details zum Engagement von Julian Draxler für BOSS Parfums folgen in den nächsten Monaten.



