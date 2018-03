Risiko, ein Wort welches man in Bezug auf die Finanzmärkte seit einigen Wochen wieder vermehrt hört. Es fing am 05.02.2018 mit dem Armageddon in der Volatilität an und seitdem schwanken die Märkte vermehrt. Einige Finanzprodukte und Strategien des Short Volatility Universums werden seitdem genauer beleuchtet oder sind bereits verschwunden, die erste Welle der Reinigung ist also erfolgt. Die Volatilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...