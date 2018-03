Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor dem für Freitag angekündigten Inkrafttreten der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium versuchen europäische Politiker auf Hochtouren, in den USA Ausnahmen für Produkte aus der EU zu erreichen. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström führt dazu in Washington Verhandlungen mit US-Handelsminister Wilbur Ross. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der am Vortag mit Ross gesprochen hatte, setzt seine Gespräche mit Vertretern der US-Administration fort.

Nach seinem Treffen mit Ross sagte Altmaier am Montag, auf beiden Seiten sei der "Eindruck" entstanden, dass es möglich sei, noch in dieser Woche eine "Lösung" zur Vermeidung eines schweren Handelskonflikts zwischen den USA und der EU zu finden. In einer gemeinsamen Presseerklärung teilten Altmaier und Ross mit, "sehr konstruktive Vorgespräche über alle relevanten Fragen in unseren Wirtschaftsbeziehungen" geführt zu haben. Dabei sei es auch um den Abbau der Spannungen in den Handelsbeziehungen gegangen. Die Gespräche würden in den nächsten Tagen fortgesetzt.

Die Finanzminister Deutschlands, Frankreichs und Brasiliens riefen beim Treffen der 20 führenden Industrie- und Wirtschaftsländer (G20) in Buenos Aires dazu auf, an einem multilateralen Ansatz für den Welthandel festzuhalten. "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass jetzt nicht Protektionismus die Landschaft der Welt bestimmt, sondern dass es weiterhin offene Märkte sind. Der Wohlstand von uns allen hängt davon ab", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Wichtig sei, "dass wir miteinander reden, dass wir das die ganze Zeit tun und nicht damit aufhören".

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann erklärte bei derselben Veranstaltung, dort habe man "natürlich über Risiken eines Handelskriegs gesprochen", und was dies für den konjunkturellen Aufschwung bedeuten würde. "Es ist klar, dass eine solche Eskalation am Ende nur Verlierer kennen würde."

DIHK will "konkrete Schritte" der USA

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire forderte die USA auf, die EU als Verbündeten von den geplanten US-Strafzöllen auszunehmen. Mit den neuen Zöllen auf Stahl und Aluminium würden die USA "ihre eigenen Verbündeten treffen", sagte Le Maire seinem US-Kollegen Steve Mnuchin am Montag am Rande des Treffens. Er habe "Steven Mnuchin sehr deutlich gemacht, dass wir eine umfassende Befreiung von diesen neuen US-Zöllen für die gesamte Europäische Union erwarten", sagte Le Maire zu Journalisten. "Ich würde nicht sagen, dass ich optimistisch bin", betonte er aber.

Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) zeigte sich "skeptisch" zu einer Lösung in dem Handelsstreit. "Wir sind derzeit, und die Uhr läuft, doch weit von einer vernünftigen Lösung entfernt", sagte er in Brüssel vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen. "Wir alle sind sehr besorgt über die dogmatischen und ideologischen Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten Trump." Die EU-Europaminister bereiten den EU-Gipfel vor, der am Donnerstag und Freitag stattfindet. Erwartet wird, dass die Staats- und Regierungschefs dort eine Erklärung zu den US-Strafzöllen verabschieden.

Unterdessen mahnte die deutsche Wirtschaft dringend konkrete Schritte an. "Die deutschen Unternehmen hoffen sehr auf Tauwetter im US-Stahlstreit", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. Altmaiers kurzfristig organisierter Besuch sei dafür ein wichtiges Zeichen. "Konkrete Schritte seitens der Amerikaner stehen gleichwohl noch aus und sind dringend nötig", meinte Schweitzer. Einen Grund für die Strafzölle könne die deutsche Wirtschaft "nicht erkennen". Entscheidend sei jetzt, dass die USA "wieder eine gemeinsame Basis mit der Europäischen Union" fänden.

