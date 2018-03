FRANKFURT (Dow Jones)--Die Minderheitsaktionäre des Arzneimittelkonzerns Stada können ihre Aktien ab sofort zwei Monate lang den Finanzinvestoren Bain und Cinven andienen. Die Investoren bieten ihnen über ihre Erwerbsgesellschaft Nidda Healthcare eine Abfindung von 74,40 Euro je Aktie. Das ist ein saftiger Aufschlag gegenüber den 66,25 Euro je Anteil, die die Investoren im Zuge ihrer Übernahmeofferte im vergangenen Sommer gezahlt hatten.

Das Abfindungsangebot ist Teil des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen Stada und Nidda Healthcare, der am 20. März 2018 in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht in Frankfurt am Main eingetragen wurde, wie Stada weiter mitteilte.

Diejenigen außenstehenden Anteilseigner, die das Abfindungsangebot nicht annehmen, bleiben Aktionäre des Unternehmens und erhalten während der Dauer dieses Vertrages anstelle einer jährlichen Dividende für jedes volle Geschäftsjahr eine Ausgleichszahlung je Aktie in Höhe von 3,82 Euro brutto bzw bei derzeitige Besteuerung 3,53 Euro netto.

Bain und Cinven Nidda Healthcare GmbH aktuell 64,5 Prozent an der Stada Arzneimittel AG aus Bad Vilbel.

