London - Am 26. und 27. April 2018 findet die erste Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der Bank of Japan (BoJ) mit den neu ernannten Mitgliedern statt, so die Experten von WisdomTree Europe.Nach Einschätzung der Experten bestehe eine steigende Wahrscheinlichkeit für eine wachsende Dynamik auf Seiten der Befürworter einer Geldmengenausweitung, denn mindestens zwei (möglicherweise drei) der neun Ausschussmitglieder würden sich für eine weitere Lockerung der Geldpolitik aussprechen. Grund hierfür sei unter anderem die neue Zusammensetzung des Ausschusses - so sei beispielsweise der neu ernannte Vizegouverneur, Masazumi Wakatabe, seit langem als klarer Befürworter einer ultralockeren Geldpolitik bekannt, der der Zentralbank weitestgehend freie Hand lassen wolle.

Den vollständigen Artikel lesen ...