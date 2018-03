Paris - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die Märkte würden erneut die Volatilität entdecken. Die verschiedenen Wirtschaftszonen befänden sich in den Wirtschaftszyklen zwar in unterschiedlichen Phasen (so seien die Vereinigten Staaten im Zyklus deutlich weiter fortgeschritten), doch könnte das weltweite Wirtschaftswachstum insgesamt im Jahr 2018 durchaus bei etwa 3,3% liegen. Gleichzeitig zeichne sich die Orientierung der Zinsentwicklung für die kommenden 18 Monate klar und deutlich ab. Diese Trendwende erfolge in einem in Bezug auf den reellen Inflationsdruck in den USA stärker von Ungewissheit geprägten Umfeld. In Nordeuropa nehme der Lohndruck zu und das mangelnde Wiedererstarken der Kerninflation schränke die Unternehmen in ihrer Fähigkeit ein, diese abzuwälzen. In Südeuropa bewege sich die Arbeitslosigkeit unverändert auf einem hohen Niveau, was den Inflationsdruck in Grenzen halte.

