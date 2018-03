Frankfurt - Am europäischen Rentenmarkt setzte sich der Renditeanstieg aus dem Vormonat zunächst noch fort, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroRenta (ISIN DE0008491069/ WKN 849106).Kurzzeitig habe die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen die Marke von 0,8 Prozent übersprungen. Anleger hätten eine schnellere Normalisierung der Geldpolitik befürchtet als bislang angenommen. Nur wenig später habe eine Korrektur am Aktienmarkt stattgefunden, die von Inflationssorgen ausgelöst worden sei. Anleihen aus den Kernstaaten hätten vorübergehend als sicherer Hafen gedient und einen Teil der Verluste wieder wettgemacht. Auch wenn sich die Marktentwicklung dann etwas beruhigt habe, sei die Unsicherheit über den weiteren Kurs der Europäischen Zentralbank hoch geblieben. Das zum Monatsende veröffentlichte Sitzungsprotokoll habe dann vorerst Entwarnung gegeben.

