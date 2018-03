Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays nach dem Einstieg eines Investors auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Nach dem Einstieg des als aktivistisch geltenden Investors Sherbourne sei das Verhältnis von Chancen und Risiken bei der Barclays-Aktie nach wie vor günstig, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Barclays dürfte darüber hinaus von der unverändert robusten Konjunktur in Großbritannien profitieren./bek/gl Datum der Analyse: 20.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0039 2018-03-20/12:43

ISIN: GB0031348658