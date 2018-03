Berlin (ots) - Wieder zu Gast in Berlin sind nach 10 Jahren die Münchner AIDS- und Hepatitis-Tage. Mehr als 1500 nationale und internationale Experten befassen sich vom 23. - 25.3.18 auf diesem größten Fachkongress zu HIV und Hepatitis in Deutschland mit aktuellen und brisanten Themen wie Flüchtlingsmedizin, Chemsex, Diskriminierung und neuen Therapiemöglichkeiten.



Weitere Schwerpunkte sind die Erforschung sexuell übertragbarer Infektionen (STI) und die Entwicklung von Impfstoffen. "Auch die medizinische Hilfe für Geflüchtete und deren Erstversorgung in Deutschland wird uns beschäftigen", so der Münchner AIDS-Forscher Dr. Hans Jäger, der mit Dr. Christian Hoffmann aus Hamburg den Kongress leitet.



"Viel mehr testen, um alle Hepatitis-C-Patienten zu heilen", fordert Dr. Christian Hoffmann. "In Deutschland gibt es jährlich zwischen 4000 und 5000 Neuinfektionen und eine hohe Dunkelziffer. Durch rechtzeitige Testung und Behandlung könnte die Epidemie komplett gestoppt, das Virus eliminiert werden."



Noch immer sind HIV-positive Menschen Vorurteilen und Diskriminierungen im Alltagsleben ausgesetzt. "Es hat sich noch nicht herumgesprochen, dass erfolgreich behandelte Patienten nicht mehr ansteckend sind", so Dr. Hans Jäger.



Für ihren Kampagne STOP FGM (Female Genital Mutilation) bei den Massai in Kenia erhält Nice Leng'ete den international renommierten Annemarie-Madison-Preis. Die junge Afrikanerin setzt sich erfolgreich für die Abschaffung dieser barbarischen Tradition ein und berichtet über ihre Arbeit.



Weitere Themen: Sucht, Drogenabhängigkeit, PrEP (Präexpositionsprophylaxe), Infektiologie, HIV im Berufsleben und im Knast, HIV-Versorgung auf dem Land, rechtliche Aspekte.



Folgende Pressetermine sind angesetzt:



Pressekonferenzen:



Freitag, 23. März 2018, 12.30 - 13.30 Uhr, Salon 1 Samstag, 24. März 2018, 12.00 - 13.00 Uhr, Salon 1 Kongresseröffnung: Freitag, 23. März 2018, 18.00 - 19.00 Uhr Verleihung des Annemarie-Madison-Preises 2018 durch Michael Madison, San Francisco Veranstaltungsort: Maritim Hotel Berlin, Stauffenbergstraße 26 10785 Berlin Veranstalter: Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH, Landsberg, www.aids-tage.de



OTS: Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104664 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104664.rss2



Pressekontakt/Anmeldung: Barbara Stierand, Mobil: 0172/645 57 13 Tel.: 038825/26 00 80, Mail: b.stierand@vc-kommunikation.de während der Veranstaltung: Tel.: 030/2065-1858