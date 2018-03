Köln (ots) - Ligatus, der führende Anbieter von Native Advertising, und ZEIT ONLINE vereinbaren ihre Zusammenarbeit im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft zur Ausspielung von Content Recommendations. Über Native Recommendation Ads werden künftig bei ZEIT ONLINE unterhalb von Artikeln maßgeschneiderte Empfehlungen ausgespielt. Dabei werden sowohl eigene redaktionelle, werbliche als auch verlagsinterne Empfehlungen auf www.zeit.de angezeigt.



Mit der Platzierung von nativen Empfehlungen können werbende Unternehmen vom hohen Traffic auf den Webseiten großer Publisher wie ZEIT ONLINE profitieren und so die Besucherzahlen auf ihren eigenen online Präsenzen steigern. Durch die semantisch abgeleiteten und in Echtzeit distribuierten Verweise auf passende redaktionelle Inhalte wiederum kann ZEIT ONLINE selbst seinen Lesern Mehrwert bieten, indem die jeweiligen Interessen und Präferenzen abgebildet werden. Die Empfehlungen, egal ob für eigenen, verlagsinternen oder werblichen Content, fügen sich nahtlos in das Design der ZEIT-Webseite ein und werden von den Lesern dadurch nicht als störend empfunden, sondern als relevante Zusatzinformation mit hohem Nutzwert erkannt.



Ligatus sieht mit der Partnerschaft seinen Fokus auf ein qualitativ hochwertiges Umfeld bestätigt. "Die Partnerschaft mit ZEIT ONLINE bedeutet uns sehr viel, denn sie beweist, dass unsere klare Positionierung als Anbieter von Premium Native Advertising auf ganzer Linie überzeugt. Der hohe Qualitäts- und Brand-Safety-Anspruch ist ein wunderbarer gemeinsamer Nenner für unsere künftige Zusammenarbeit, sagt Liesbeth Mack-de Boer, Managing Director DACH bei Ligatus."



Die Platzierung von Content-Empfehlungen findet dabei ausschließlich automatisiert statt. Eines der ausschlaggebendsten Argumente für Ligatus war, neben den qualitativen Aspekten, die Tatsache, dass ZEIT ONLINE über Ligatus sowohl die Vermarktung eigener Inhalte skalieren als auch gleichzeitig das gesamte Ligatus Inventar nutzen kann. Enrique Tarragona, CMO von ZEIT ONLINE, sieht in der Partnerschaft folglich großes Potential: "Unsere Entscheidung für Ligatus haben wir ganz bewusst getroffen, weil sich zum einen unsere Anforderungen und Wünsche zur Ausspielung eigener redaktioneller Content-Empfehlungen flexibel und unkompliziert umsetzen ließen und zum anderen die eingesetzte Technologie redaktionelle Empfehlungen auf Basis semantischer Signale distribuiert - vor dem Hintergrund der aktuell anhaltenden Diskussionen um DSGVO und ePrivacy ein für uns wichtiger Aspekt."



Über Ligatus



Ligatus ist der führende Anbieter von Native-Advertising-Lösungen für Publisher und Werbungtreibende. Die Mission von Ligatus ist es, Online-Werbung durch die Entwicklung nativer Werbelösungen zu veredeln und somit ein positives Werbeerlebnis zu erzeugen. Publisher können dafür auf eine leistungsstarke Native-SSP (Supply Side Platform) zugreifen und sich von Experten mit über zehn Jahren Erfahrung beraten lassen. Durch Werbeeinahmen von hochwertigen Markenunternehmen erreichen sie so maximale Umsätze. Werbungtreibende können ihre Zielgruppe mithilfe anspruchsvoller Algorithmen erreichen, aktivieren und konvertieren, die in Ligatus eigene DSP (Demand Side Platform integriert sind. Alternativ kann die Ansprache über die an Ligatus angeschlossenen Native-DSPs erfolgen.



Ligatus beschäftigt mehr als 180 Mitarbeiter in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Spanien, der Schweiz und der Türkei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln ist eine 100-prozentige Tochter von Gruner + Jahr, die vollständig zu Bertelsmann gehören. Weitere Informationen unter: www.ligatus.com



Über ZEIT ONLINE



ZEIT ONLINE ist eines der größten und am schnellsten wachsenden Angebote für anspruchsvollen Online-Journalismus. Monatlich erreicht www.zeit.de 12,43 Millionen Leserinnen und Leser (AGOF internet facts 02 2018).



