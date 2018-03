FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ermittler der Staatsanwaltschaft Braunschweig haben den Autohersteller Volkswagen stärker ins Visier genommen. Anfang März sind in einer Razzia Büros in der Zentrale in Wolfsburg durchsucht und Unterlagen in den Geschäftsräumen gesichert worden. Im Raum steht der Verdacht der Marktmanipulation, weil Volkswagen möglicherweise falsche Verbrauchs- und damit CO2-Angaben bei Serienfahrzeugen gemacht haben könnte. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, ein neues Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet zu haben.

Volkswagen bestätigte die Durchsuchungen und dass Unterlagen beschlagnahmt worden seien. Zum Umfang und weiteren Details wollte sich der Konzern mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern. Er betonte aber: "Die Volkswagen AG ist überzeugt, ihre Ad-hoc-Publizitätspflichten ordnungsgemäß erfüllt zu haben." Über die Ermittlungen hatte zuerst die Wirtschaftswoche berichtet.

Stein des Anstoßes ist eine am 9. Dezember 2015 von der Volkswagen AG veröffentlichte Pflichtmitteilung. Hierzu werde der Anfangsverdacht geprüft, dass diese Adhoc-Mitteilung "objektiv inhaltlich falsch gewesen" sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Wirtschaftswoche.

In der VW-Mitteilung hieß es damals, der Verdacht auf eine rechtswidrige Veränderung der Verbrauchswerte habe sich nicht bestätigt. Bei den internen Nachmessungen seien nur noch bei neun Modellvarianten der Marke Volkswagen leichte Abweichungen festgestellt worden. Betroffen seien nicht mehr 800.000 Fahrzeuge, sondern nur noch 36.000.

Mit dieser Pflichtmitteilung revidierten die Wolfsburger eine Adhoc-Mitteilung vom 3. November 2015, in der es bei der Bestimmung des CO2-Wertes für die Typ-Zulassungen von Fahrzeugen "zu nicht erklärbaren Werten" gekommen sein soll.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2018 07:16 ET (11:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.