DGAP-Media / 2018-03-20 / 12:17 Augsburger Aktienbank ausgezeichnet *Einer der besten Arbeitgeber Deutschlands beim Great Place to Work(R)* Augsburg, 20. März 2018 - Die Augsburger Aktienbank AG (AAB) und ihr Tochterunternehmen AAB Leasing GmbH sind bei der aktuellen Great Place to Work(R) Mitarbeiterbefragung als einer von "Deutschlands Besten Arbeitgebern 2018" ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung steht für besondere Leistungen und hohes Engagement bei der Entwicklung vertrauensvoller Arbeitsbeziehungen und der Gestaltung attraktiver Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. "Ein Unternehmen ist immer gut beraten, auf ein motiviertes und begeistertes Mitarbeiterteam bauen zu können. Die Zufriedenheit der Angestellten strahlt auch positiv auf die Zusammenarbeit mit Kunden ab. Einer der besten Arbeitgeber in Deutschland zu sein, zahlt sich beim bestehenden Team genauso aus wie bei der Personalsuche", so Joachim Maas, Vorstand der AAB anlässlich der aktuellen Preisverleihung am 15.03.18 in Berlin. Bewertungsgrundlage war eine ausführliche anonyme Befragung der Mitarbeitenden zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Darüber hinaus wurde das Management zu förderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen befragt. Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung und des Kultur Audits wurden im Verhältnis 2:1 gewichtet; so dass die Bewertung der Mitarbeitenden im Vordergrund steht. "Vor acht Jahren haben wir erstmals an dieser Befragung teilgenommen und die jeweiligen Ergebnisse liefern uns entscheidende Impulse für unser Bestreben als Arbeitgeber und Unternehmen permanent besser zu werden. Sie sind Standortbestimmung und Ansporn zugleich. Es freut uns, dass die zahlreichen kleineren und größeren Veränderungen bei den Mitarbeitern auch entsprechend Anklang finden", so Lothar Behrens, Vorstandssprecher der AAB. 86 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen die Augsburger Aktienbank AG und ihre Tochter AAB Leasing GmbH als "sehr guten Arbeitsplatz". Besonders die Eigenständigkeit in der Arbeit, die Arbeitsplatzsicherheit und die flexiblen Arbeitszeitmodelle wurden dem Bewertungsinstitut als positiv gespiegelt. 82 % der Mitarbeiter betonen noch lange bei der AAB arbeiten zu möchten. "Diese Loyalität und das positive Votum der Belegschaft freuen mich als Personalleiter und sind Motivation, weiter daran zu arbeiten, die Bank als attraktiven Arbeitgeber nach vorne zu bringen", so Andreas Fischer, Personalleiter der AAB. Gerade weil es auch als Bank heute immer schwieriger wird, gutes Personal zu finden, ist diese Auszeichnung für uns sehr erfreulich. Das Great Place to Work(R) Siegel hilft uns dabei, neue Mitarbeiter auf unser Haus aufmerksam zu machen und zu überzeugen." Am Great Place to Work(R) Untersuchung "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018" beteiligten sich bundesweit rund 740 Unternehmen aller Größen und Branchen. Sie stellten sich einer freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work(R) Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeitenden. Aus dem Gesamtteilnehmerfeld wurde dann die Liste der 100 "Besten Arbeitgeber Deutschlands 2018" ermittelt. Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/augsburger/666129.html [1] Bildunterschrift: v.l.n.r Andreas Fischer, Verena Niedermöller, Joachim Maas Emittent/Herausgeber: Augsburger Aktienbank AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-03-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 666129 2018-03-20 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=16d5b4d852e4cea2954dbf5ce732c206&application_id=666129&site_id=vwd&application_name=news

