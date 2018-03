Liebe Leser,

Dunkle Schatten aus den USA (Drohung Strafzölle und Notenbanksitzung mit Zinserhöhung in dieser Woche) sorgen heute für einen schwachen Wochenauftakt am Aktienmarkt. Sie werden heute in den deutschen Aktienindizes aber nicht nur mehrheitlich rote Vorzeichen sehen, sondern auch einige neue Werte.

Vor 2 Wochen habe ich Ihnen bereits über die Änderungen in den 4 größten und wichtigsten deutschen Aktien-Indizes, DAX, MDax, SDax und TecDax berichtet. Die Deutsche Börse AG, ... (Rolf Morrien)

