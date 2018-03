Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag nach einem positiven Start doch den am Vortag eingeleiteten Abwärtstrend fort. Neben den grossen übergeordneten Themen Handelsstreit und Zinswende belastet auch der Ausverkauf bei einigen US-Technologiewerten nach wie vor die Stimmung an den Börsen, heisst es aus dem Handel. Auslöser waren Probleme bei Facebook, die die Aktie am Vortag in den Keller hatten rasseln lassen. Weiter gelte aber auch, dass sich viele Anleger vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch nicht in grossem Stil positionieren wollten.

Dass in den USA der Leitzins zum sechsten Mal in Folge erhöht wird, gilt als ausgemacht. Doch die Anleger interessieren sich für die Signale bezüglich der zukünftigen Geldpolitik des Fed. Fallen diese positiv aus, dann bestünden noch Chancen, dass sich die Kurse an den Aktienmärkten diese Woche wieder stabilisieren, hiess es. In der Schweiz steht derweil die laufende Berichtssaison im Fokus. Ein ganzes Dutzend Firmen - darunter mit Partners Group auch ein Blue Chip - hat über das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 11.50 Uhr 0,13% auf 8'799,80 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,1% auf 1'451,02 Punkte ab und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,12% auf 10'262,87. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 16 im Plus und 14 im Minus.

Entgegen dem Gesamtmarkt sind Partners Group (+3,1%) ...

