Die Anforderungen an Photovoltaik-Anlagen mit Stromspeichern, für welche das neue, seit dem 1. März gültige Förderprogramm "Netzdienliche PV-Batteriespeicher" Investitionszuschüsse gewährt, sind in zwei wesentlichen Punkten leider sehr kontraproduktiv ausgefallen. Damit man die Unsinnigkeiten der beiden angesprochenen Anforderungen, nämlich der des Mindestinstallationsverhältnisses und insbesondere der Begrenzung der Leistungsabgabe ins öffentliche Stromnetz auf 50 Prozent bei privaten […]Die Anforderungen an Photovoltaik-Anlagen mit Stromspeichern, für welche das neue, seit dem 1. März gültige ...

