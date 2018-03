Wiesbaden (ots) - Rund 215 000 Tonnen Holzkohle im Wert von 100 Millionen Euro haben deutsche Unternehmen im Jahr 2017 importiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen Tag des Waldes am 21. März weiter mitteilt, waren das nach vorläufigen Ergebnissen mengenmäßig fast 6 % mehr als im Jahr 2016.



Wichtigste Lieferländer der Grillkohle waren Polen (79 000 Tonnen), Paraguay (32 000 Tonnen) und die Ukraine (23 000 Tonnen).



Exportiert wurden im Jahr 2017 insgesamt 22 000 Tonnen Holzkohle im Wert von knapp 18 Millionen Euro.



