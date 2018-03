Mit einer Rekordsumme belohnt die US-Börsenaufsicht drei Hinweisgeber. Diese hatten unzulässige Geschäfte bei Merrill Lynch aufgedeckt.

Drei Whistleblower der Bank Of America haben mit 83 Millionen Dollar die höchste jemals gezahlte Belohnung für die Aufdeckung eines Firmenskandals erhalten. Mit der Summe honoriert die US-Börsenaufsicht SEC die Offenlegung unzulässiger Geschäfte bei Amerikas zweitgrößter Bank.

Die drei Enthüller hatten Beweise geliefert, wonach bei der Tochtergesellschaft Merrill Lynch - die ehemaligen Investmentbank ging im Zuge der Finanzkrise an die Bank of America - Kundengelder für eigene risikoreiche Geschäfte verwendet wurden. Das brachte Ermittlungen ins Rollen, an deren Ende - vor knapp zwei Jahren - eine Strafe von 415 Millionen Dollar für die Bank of America stand.

