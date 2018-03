Inflationsdaten aus Großbritannien stehen heute im Mittelpunkt ZEW-Konjunkturerwartung dürfte im März etwas weniger optimistisch sein Wöchentlicher API-Bericht zu den Öl-Lagerbeständen

Zusammenfassung:Es besteht kein Zweifel, dass das britische Pfund am Montag der größte Gewinner unter den G10-Währungen ist. Die Gewinne sind auf die Nachrichten zum Brexit-Thema zurückzuführen. Beide Seiten vereinbarten eine Übergangsfrist, die zu einem geordneten Ausstieg Großbritanniens führen sollte. Als Reaktion darauf, schoss das Pfund gegenüber dem US-Dollar über die 1,40-Marke hinaus. Es stellt sich nun die Frage, ob sich solch ein unglaublicher Sprung in einen anhaltenden und allmählichen Kursanstieg verwandeln könnte. Die heutigen Inflationsdaten dürften Bedenken hinsichtlich eines erhöhten Preiswachstums ausräumen. 10:30 Uhr - Großbritannien, Inflationsdaten: Wie bereits erwähnt, gab es für das Pfund am Montag eine Flut von großartigen Nachrichten, die zu einer deutlichen Aufwertung der Währung führte. ...

