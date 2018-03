Bislang verfügte die Agentur nicht über eine Niederlassung in einem der verbleibenden EU-Staaten. Die EU-Registrierung steht noch aus.

Die kanadische Ratingagentur DBRS eröffnet wegen des bevorstehenden Brexit ein Büro in Frankfurt. Die Geschäftsstelle in London bleibe aber bestehen, kündigten die Bonitätswächter am Dienstag an. In der britischen Hauptstadt hat DBRS aktuell rund 100 Beschäftigte. DBRS gehört neben Standard & Poor's ...

