Bern - I believe in you, die weltweit erfolgreichste Crowdfunding-Plattform im Sportbereich, übernimmt ihr französisches Pendant Fosburit und festigt damit ihre Position als Nummer 1 in Europa. Mit dieser Übernahme führt I believe in you ihre Internationalisierungsstrategie weiter und ist neu nicht nur die grösste Sport-Crowdfunding-Plattform in Europa, sondern auch lokal in vier Ländern vertreten: In der Schweiz, Norwegen, Österreich und Frankreich.

Die französische Plattform fosburit.com konnte seit 2015 mehr als 1000 Sportprojekte erfolgreich finanzieren und über drei Millionen Euro an Sportlerinnen und Sportler auszahlen. Mit der Expertise von I believe in you soll nun das volle Potential des französischen Markts ausgeschöpft werden. Die Übernahme von Fosburit macht I believe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...