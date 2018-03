Zürich / Genf - Das Flugsicherungsunternehmen Skyguide schliesst das Geschäftsjahr 2017 wegen Rückstellungen in die Pensionskasse in den roten Zahlen ab. Dennoch sei das Unternehmen grundsätzlich solide unterwegs und für anstehende Innovationen - etwa in Drohnentechnologie - gerüstet.

Der Umsatz von Skyguide erhöhte sich im vergangenen Jahr um 3,4% auf 470,3 Mio CHF, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Der Betriebsaufwand nahm mit 480,8 Mio CHF um 13,8% zu.

Das Betriebsergebnis (EBIT) fiel aufgrund einer ausserordentlichen Rückstellung von 53 Mio CHF für die Pensionskasse Skycare mit einem Minus von 10,5 Mio CHF negativ aus. Um trotzdem auf Kurs zu bleiben, setze Skyguide die Mittel weiterhin gezielt ein in eine fortschrittliche Ausbildung, nachhaltige ...

