München (ots) - Das Thema:



"Trump oder Putin: Vor wem müssen wir mehr Angst haben?"



Trotz seiner Wiederwahl als russischer Präsident mit überwältigender Mehrheit verschärft sich der Ton im Westen gegenüber Wladimir Putin. "Putin ist schon lange kein Partner mehr", sagt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Der britische Außenminister macht Russlands Präsidenten sogar direkt verantwortlich für den Giftgasanschlag auf einen Ex-Spion in England. Doch auch US-Präsident Donald Trump lehrt den Rest der Welt das Fürchten - nicht nur mit Strafzöllen gegen die EU und China, sondern auch mit Plänen neuer atomarer Aufrüstung. Nach einer aktuellen Umfrage sorgen sich die Deutschen mehr vor der Politik Trumps als vor dem Handeln Putins. Zu Recht?



Die Gäste:



Gabriele Krone-Schmalz (Journalistin) Udo Lielischkies (ARD-Studioleiter Moskau) Elmar Brok, CDU (Europa-Abgeordneter) Anthony Glees (britischer Geheimdienstexperte)



