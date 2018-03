Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Menschen arbeiten heute immer länger, gleichzeitig nehmen die beruflichen und privaten Anforderungen zu. Und wer kennt das nicht: Mit zunehmendem Alter kommen auch noch körperliche Zipperlein dazu: Ein Zwicken hier, ein Zwacken da, Wohlstandsplauze, Rücken- und Gelenkschmerzen, Bluthochdruck, um nur einige zu nennen. Verständlich, dass sich da viele fragen, wie sie wirklich bis zur Rente arbeiten sollen. Das geht und sogar sehr gut, wie Helke Michael für uns rausgefunden hat.



Sprecherin: Wir alle werden älter und das geht an keinem spurlos vorbei. Wer aber frühzeitig auf die Warnsignale seines Körpers hört und etwas dagegen tut, kann lange fit bleiben. Und da kann die Deutsche Rentenversicherung mit ihrem Präventionsprogramm weiterhelfen.



O-Ton 1 (Dirk von der Heide, 17 Sek.): "Wenn Sie erste gesundheitliche Anzeichen haben und feststellen, dass Sie in Ihrem Beruf nicht mehr richtig leistungsfähig sind, dann können Sie teilnehmen. Dabei stehen die Themen Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung im Mittelpunkt. Es geht also nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern auch um die Psyche."



Sprecherin: Erklärt Dirk von der Heide von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Das Programm soll den Menschen in vier Schritten zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen.



O-Ton 2 (Dirk von der Heide, 17 Sek.): "In einem ersten Schritt geht es in eine Reha-Einrichtung, die für die Rentenversicherung Präventionsleistungen durchführt. Hier werden Sie untersucht, wie es um Ihre Gesundheit steht, und Sie bekommen beispielsweise Bewegungstraining. Diese Phase dauert nur wenige Tage und kann stationär oder ambulant durchgeführt werden."



Sprecherin: Und dann heißt es "üben" - zunächst noch MIT Unterstützung von Trainern.



O-Ton 3 (Dirk von der Heide, 23 Sek.): "Das läuft dann berufsbegleitend über mehrere Monate. Sie und die anderen Teilnehmer treffen sich dazu in der Regel einmal pro Woche, bevor Sie dann in der dritten Phase das Erlernte selber umsetzen. In der vierten und letzten Phase geht's dann noch einmal für einen Tag in die Reha-Einrichtung, wo Sie den letzten Schliff bekommen, um Ihr Training künftig dann auch alleine in Ihren Alltag integrieren zu können."



Sprecherin: Eine Zuzahlung wird übrigens nicht fällig. Auch die Fahrtkosten bekommen Sie zumindest teilweise erstattet, vorausgesetzt natürlich, dass es sich um eine Vorsorge-Maßnahme der Deutschen Rentenversicherung handelt.



O-Ton 4 (Dirk von der Heide, 16 Sek.): "Die Antragsformulare finden Sie auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung oder unter der Internet-Adresse praevention.drv.info. Wichtig für Ihren Antrag ist außerdem, dass Sie sich einen kurzen Befund vom Haus- oder Betriebsarzt ausstellen lassen."



Abmoderationsvorschlag: Wer seine Beschwerden nicht einfach unter den Teppich kehren und lieber was dagegen tun will - alle Infos zu den Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung gibt's im Netz unter www.deutsche-rentenversicherung.de oder Sie wenden sich direkt an Ihre Deutsche Rentenversicherung vor Ort.



