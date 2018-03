DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Frühlingsanfangs geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.727,70 +0,18% +0,60% Euro-Stoxx-50 3.403,86 +0,27% -2,86% Stoxx-50 2.985,42 +0,26% -6,06% DAX 12.266,77 +0,41% -5,04% FTSE 7.077,82 +0,50% -8,39% CAC 5.240,93 +0,35% -1,35% Nikkei-225 21.380,97 -0,47% -6,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,03 -10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,79 62,06 +1,2% 0,73 +4,0% Brent/ICE 66,90 66,05 +1,3% 0,85 +1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,88 1.317,23 -0,4% -5,35 +0,7% Silber (Spot) 16,26 16,33 -0,4% -0,07 -4,0% Platin (Spot) 948,45 953,25 -0,5% -4,80 +2,0% Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,4% -0,01 -7,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Ausverkauf von Technologiewerten am Vortag rechnen Teilnehmer mit weiteren Rückschlägen in dem Sektor und im Gefolge auch Verlusten am Gesamtmarkt. Vor allem die Facebook-Aktie war am Montag abverkauft worden, nachdem ein umfangreicher Datenmissbrauch bekannt wurde. Zusätzlich belastend für den Techsektor sind enttäuschende Geschäftszahlen von Oracle. Im übrigen dürften die Investoren vorsichtig agieren, da am Mittwoch die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung mitteilen wird. Zwar gilt eine Anhebung des Leitzinssatzes als sicher, doch herrscht keine Klarheit über die Zahl der Zinserhöhungen in diesem Jahr.

Bei den Einzelwerten verlieren Facebook vorbörslich weitere 0,8 Prozent, nachdem sie am Montag um knapp 7 Prozent abgestürzt waren. Nach Informationen des Wall Street Journal plant der Sicherheitschef des Unternehmens Alex Stamos seinen Rückzug, nachdem die Datenanalysefirma Cambridge Analytica offenbar Millionen von Facebook-Profilen ohne die Genehmigung der Nutzer angezapft hat.

Oracle verlieren vorbörslich 8,5 Prozent. Der Softwareriese hat einen enttäuschenden Umsatzausblick auf das Cloud-Geschäft geliefert. Oracle habe damit das dritte Mal in Folge mit dem Ausblick enttäuscht, hieß es. Während Oracle einen Umsatzanstieg im laufenden vierten Quartal von 19 bis 23 Prozent in Aussicht stellte, erwarteten Analysten bislang 23 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) PROGNOSE: 0,0 zuvor: +0,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen ziehen nach dem Ausverkauf vom Vortag leicht an. Im Handel ist von einem wackligen Stabilisierungsversuch die Rede. Ein schwacher ZEW-Index ist nicht dazu angetan, die Anleger aus der Reserve zu locken. Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Es gilt als ausgemachte Sache, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird. Viel spannender ist aber der Zinsausblick - Anleger wollen wissen, ob die Zinsen im laufenden Jahr drei- oder viermal angehoben werden. Neben den großen übergeordneten Themen Handelsstreit und Zinswende belastet die Ausverkaufsstimmung bei einigen US-Technologiewerten. Auslöser waren ein Kurseinbruch bei Facebook, nachdem bekannt wurde, dass Daten von Facebook-Nutzern missbräuchlich zu Wahlkampfzwecken verwendet wurden. Alphabet-Google erlitten mit dem tödlichen Unfall eines autonom fahrenden Autos ebenfalls deutliche Verluste. Im europäischen Handel hält sich der Tech-Sektor mit unveränderten Notierungen noch recht gut. Nach dem Rücktritt des Finanzchefs Jakob Stausholm verlieren Moeller-Maersk 1,4 Prozent. Nach schwachen Vorgaben von Oracle geben die Aktien von SAP 0,7 Prozent nach. Positiv wird der mittelfristige Ausblick von Puma am Markt aufgenommen. Die Aktien steigen um 5,5 Prozent. "Wacker Neuson liefert", sagt ein Händler zu den Geschäftszahlen.Wacker Neuson gewinnen 4,9 Prozent. Lufthansa steigen um 1,5 Prozent, nachdem Alpha Value die Aktien auf "Add" von "Reduce" hochgestuft hat. Stärkster DAX-Titel sind Deutsche Börse mit 2,5 Prozent Plus auf 111,15 Euro: HSBC hat das Kursziel auf 123 von 114 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:15 Uhr Mo, 17.58 Uhr % YTD EUR/USD 1,2295 -0,33% 1,2341 1,2333 +2,3% EUR/JPY 130,95 +0,11% 131,12 130,59 -3,2% EUR/CHF 1,1733 -0,02% 1,1743 1,1727 +0,2% EUR/GBP 0,8781 -0,17% 0,8791 1,1384 -1,2% USD/JPY 106,51 +0,44% 106,28 105,89 -5,5% GBP/USD 1,4001 -0,17% 1,4037 1,4040 +3,6% Bitcoin BTC/USD 8.568,38 +0,5% 8.542,42 8.588,46 -37,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien haben sich den teils sehr schwachen Vorgaben aus Europa und den USA nicht angeschlossen. Etwas stärkere Einbußen zu Beginn wurden im Verlauf verringert und einige Aktienmärkte schafften sogar den Dreh ins Plus. Die Marktteilnehmer hätten den Rücksetzer an den US-Börsen, ausgelöst von sehr schwachen Kursen im Technologiesektor, mit etwas Abstand eher gelassen zur Kenntnis genommen, hieß es. In Schanghai verbesserte sich das Marktbarometer um 0,3 Prozent. Erneut besser schnitt die Börse ChiNext ab, an der vor allem Aktien von Start-up-Unternehmen gehandelt werden. Hier ging es um 1,2 Prozent bergauf. GF Securities sprach von einer grundsätzlich verbesserten Stimmung für Wachstumsaktien. Der Nikkei erhielt etwas Rückenwind vom auf seinem zuletzt erhöhten Niveau nachgebenden Yen. Das Treffen der US-Notenbanker sorgte derweil wegen der damit verbundenen Unwägbarkeiten weiter dafür, dass sich die Kaufneigung am Aktienmarkt in Grenzen hielt. Unter den Einzelwerten standen auf Taiwan Largan Precision unter Druck, sie verloren 4,2 Prozent. Hintergrund ist ein tödlicher Unfall im Rahmen des Uber-Programms mit selbstfahrenden Autos. Largan stellt Kameraausrüstung wie Linsen her, die auch bei selbstfahrenden Autos eingesetzt werden. In Hongkong ging es für das Indexschwergewicht Tencent nach anfänglichen Verlusten um 1,3 Prozent nach oben im Vorfeld der Vorlage der 2017er Geschäftszahlen des Technologieunternehmens am Mittwoch. Sunny Optical schossen ebenfalls nach anfänglichen Einbußen um gut 8 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte am Vortag nach Börsenschluss besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt. Für CSPC Pharma ging es nach einem positiv aufgenommen Ausblick auf 2018 um 11,3 Prozent nach oben.

CREDIT

Der Roll in die neue Serie 29 prägt am Dienstag den europäischen Kreditmarkt. Die nun marktführende Serie 29 präsentiert sich mit deutlich höheren Spreads als die bisher führende Serie 28. "Wegen des schwierigeren Umfelds hätten wir allerdings auch ohne den Roll eine Ausweitung erwartet", sagt Marco Stoeckle, Credit-Analyst der Commerzbank, mit Blick auf das schwierigere Umfeld und das hohe Angebot am Primärmarkt. Er habe beim Crossover allein wegen des Rolls mit einer Ausweitung von 30 Basispunkten gerechnet, nun sind es etwa 40.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

MAN sieht nach starkem Gewinnwachstum stabile Entwicklung 2018

Der Nutzfahrzeug- und Motorenhersteller MAN ist nach einem von solidem Wachstum gekennzeichneten Jahr 2017 vorsichtig optimistisch für das neue Geschäftsjahr. Die VW-Tochter rechnet mit leichtem Umsatzwachstum für 2018, wie sie bei Vorlage der Bilanz mitteilte. Dazu sollen alle Konzernbereiche beitragen. MAN plant mit einem leichten Absatzwachstum bei Lkw und Bussen.

TUI beschleunigt Ausbau der Kreuzfahrtflotte

Der TUI-Konzern erwartet für die nächsten Jahre ein anhaltend starkes Wachstum bei Kreuzfahrten. Das Kreuzfahrtsegment bleibe eine der Wachstumssäulen des Konzerns, teilte der Touristikkonzern mit. Deshalb sollen die Kapazität bei TUI Cruises aufgestockt und die Flotte schneller ausgebaut werden.

Staatsanwaltschaft durchsucht abermals Büros von Volkswagen

Die Ermittler der Staatsanwaltschaft Braunschweig haben den Autohersteller Volkswagen stärker ins Visier genommen. Anfang März sind in einer Razzia Büros in der Zentrale in Wolfsburg durchsucht und Unterlagen in den Geschäftsräumen gesichert worden. Im Raum steht der Verdacht der Marktmanipulation, weil Volkswagen möglicherweise falsche Verbrauchs- und damit CO2-Angaben bei Serienfahrzeugen gemacht haben könnte.

Hochtief-Tochter erhält Auftrag in den USA

Die US-Tiefbautochter Flatiron hat gemeinsam mit Partnern einen Milliardenauftrag in den USA erhalten. Zusammen mit der Aecon Group, Dragados Canada und EBC werde für BC Hydro an dessen Wasserkraftprojekt am Peace River im Nordosten von British Columbia gearbeitet, teilte Flatiron mit. Das Auftragsvolumen belaufe sich auf 1,6 Milliarden kanadische Dollar, umgerechnet rund 1 Milliarde Euro.

Leoni will bis 2020 Rendite etwas steigern

Der Automobilzulieferer Leoni lässt seine Aktionäre mit einer höheren Dividende an der guten operativen Entwicklung 2017 teilhaben und kündigt für die kommenden Jahre weitere operative Zuwächse an. Dabei will das im MDAX notierte Unternehmen auch profitabler werden. Der Bordnetzspezialist zahlt eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie, nach 0,50 Euro davor.

Porsche-Holding verdient dank VW mehr als das Doppelte

March 20, 2018 08:07 ET (12:07 GMT)

Die Holdinggesellschaft Porsche hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und ihre Prognose übertroffen. Das verdankt das Stuttgarter Unternehmen erneut der kräftigen Gewinnsteigerung der Volkswagen AG, an der die Porsche Automobil Holding SE beteiligt ist. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten, wie die Porsche SE bereits mitgeteilt hatte.

Puma will Profitabilität und Dividendenausschüttung steigern

Die Puma SE will in den nächsten vier Jahren signifikant profitabler werden und die Aktionäre stärker als in den vergangenen Jahren am Gewinn beteiligen. Die Aktie reagierte positiv auf die Ankündigungen, der Ausblick kam bei Händlern gut an. Gegen 11 Uhr handelte die Aktie bei 405,00 Euro, um 3,5 Prozent höher als vor der Veröffentlichung und 3,2 Prozent höher als der Vortagesschluss.

Stada-Minderheitsaktionäre können Abfindung ab sofort annehmen

Die Minderheitsaktionäre des Arzneimittelkonzerns Stada können ihre Aktien ab sofort zwei Monate lang den Finanzinvestoren Bain und Cinven andienen. Die Investoren bieten ihnen über ihre Erwerbsgesellschaft Nidda Healthcare eine Abfindung von 74,40 Euro je Aktie. Das ist ein saftiger Aufschlag gegenüber den 66,25 Euro je Anteil, die die Investoren im Zuge ihrer Übernahmeofferte im vergangenen Sommer gezahlt hatten.

Tom Tailor schafft dank Restrukturierung Rückkehr in schwarze Zahlen

Die Tom Tailor Holding SE hat im abgelaufenen Jahr aufgrund der Bereinigung des Produkt- und Filialportfolios und geringerer Einkaufskosten den operativen Gewinn im Schlussquartal mehr als vervierfacht. Der Hamburger Modehändler schaffte unterm Strich die Rückkehr in die schwarzen Zahlen sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr und nahm dabei eine Senkung des Umsatzes im Rahmen der Portfoliobereinigung in Kauf.

Wacker Neuson wächst kräftig und peilt weiteres Wachstum an

Der Baumaschinenkonzern Wacker Neuson hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und stellt weiteres Wachstum in Aussicht. In den nächsten Jahren will der im SDAX notierte Konzern seine Position als einer der international führenden Baugeräte- und Kompaktmaschinenhersteller weiter ausbauen und hat Ziele für die nächsten fünf Jahre ausgegeben.

Wirecard gewinnt Online-Gaming-Unternehmen Playa Games als Kunden

Der Technologie- und Finanzdienstleister Wirecard hat die deutsche Playa Games GmbH als Kunden gewonnen. Für den Spieleentwickler und Betreiber von browserbasierten und mobilen Games werde man den reibungslosen Ablauf von Zahlungsvorgängen anbieten, teilte der TecDAX-Konzern mit. Für Playa-Games-Spiele haben sich den Angaben zufolge insgesamt mehr als 50 Millionen Menschen angemeldet. Der bekannteste Titel der Firma ist das Browserspiel Shakes und Fidget.

Axa und Gothaer übernehmen Roland Rechtsschutz vollständig

Die beiden Versicherer Axa und Gothaer stocken ihre jeweiligen Beteiligungen an dem Rechtsschutzversicherer Roland auf und übernehmen diesen vollständig. Axa wird künftig 60 Prozent statt 41 Prozent der Anteile halten, die Gothaer 40 statt bislang 29. Die Beitragseinnahmen werden von Axa in der Konzernbilanz konsolidiert, wie die Unternehmen gemeinsam mitteilten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Chinesischer Ölkonzern CEFC legt Expansionspläne auf Eis

Der chinesische Ölkonzern CEFC China Energy lässt seine Pläne einer umfangreichen Expansion in Mitteleuropa fallen. Das Vorhaben, den Anteil an der tschechisch-slowakischen Holdinggesellschaft J&T Finance Group auf 50 Prozent von zuvor 9,9 Prozent zu erhöhen, werde nicht weiter verfolgt, teilte die CEFC in Prag mit. Der Vertrag im Volumen von 800 Millionen Euro wurde vor fast zwei Jahren in Anwesenheit des tschechischen und des chinesischen Präsidenten unterzeichnet.

Glencore kauft Rio-Tinto-Kohlevorkommen für 1,7 Milliarden Dollar

Der Rohstoffkonzern Glencore hat dem Konkurrenten Rio Tinto eine Reihe von Beteiligungen an Kohlevorkommen abgekauft. Für insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar erwarb Glencore Rio Tintos Mehrheitsanteil von 82 Prozent an der Kohlemine Hail Creek und angrenzenden Kohlevorkommen, sowie deren Anteil von 71,2 Prozent an dem Kohlevorkommen Valeria. Beide Minen liegen im australischen Bundesstaat Queensland, wie Glencore mitteilte.

Grifols kauft deutschen Blutspendedienst Haema für 220 Mio Euro

Das spanische Healthcareunternehmen Grifols kauft den deutschen Blutspendedienst Haema für 220 Millionen Euro ohne Schulden. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Aton GmbH, wie Grifols mitteilte. Die Haema AG mit Sitz in Leipzig betreibt den Angaben zufolge das größte private, unabhängige Netzwerk von Blutspendezentren in Deutschland und den größten privaten Transfusionsdienst des Landes.

Ryanair will Laudamotion übernehmen

Ryanair will die neue Fluggesellschaft Laudamation des ehemaligen Formel-Eins-Rennfahrers Niki Lauda übernehmen. Die irische Billigfluggesellschaft hat den Kauf von zunächst 24,9 Prozent am Nachfolgeunternehmen der Airline Niki vereinbart, wie sie bekannt gab. Die Beteiligung soll aber auf 75 Prozent steigen, wenn die EU zustimmt.

EY: Investitionen in europäische Start-ups auf Rekordniveau

Europäische Start-ups haben im vergangenen Jahr Rekordinvestitionen im Umfang von 19,2 Milliarden Euro erhalten. Kapitalgeber investierten damit im Vergleich zum Vorjahr 84 Prozent mehr Geld in junge Unternehmen und die Zahl der Finanzierungen legte um 39 Prozent zu, wie die Beratungsgesellschaft EY mitteilte. Die deutschen Start-ups verzeichneten einen Anstieg der Mittel von 2,3 Milliarden Euro auf 4,3 Milliarden Euro, wie aus dem Barometer hervorgeht.

