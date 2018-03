Genf - Vor einem Jahr legte RAM Active Investments, der Spezialist für aktives Management und Vermögensverwalter für alternative Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von 5,3 Mrd. USD, der kürzlich eine strategische Partnerschaft mit MedioBanca schloss (die heute 69% am Unternehmen hält), die Strategie Long/Short Global Equities auf, so RAM Active Investments in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...