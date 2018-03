Berlin/Düsseldorf (ots) - FinCompare, die führende digitale Finanzierungsplattform für den deutschen Mittelstand, bietet Herstellern und Händlern von Investitionsgütern mit Absatzfinanzierung24.de einen Leasing- und Mietkaufvergleich in Echtzeit an. Damit haben Hersteller und Händler (sogenannte Vendoren) Zugang zu einer voll digitalen Absatzfinanzierungslösung mit einem Angebotsvergleich von mehr als 25 Leasinggesellschaften. Dank der neuen digitalen Finanzierungslösung sind diese in der Lage, die passenden Leasing-Angebote dem Kunden noch während des Verkaufsgesprächs anzuzeigen und noch am selben Tag den Vertrag abzuschließen. Somit können Händler ihre Verkaufsprozesse massiv verkürzen und durch den Geschwindigkeitsgewinn deutlich mehr Umsatz machen. Über Absatzfinanzierung24 (www.absatzfinanzierung24.de) haben Vendoren die Möglichkeit, mit vielen Leasinggesellschaften zusammen zu arbeiten und in wenigen Schritten den Vergleich an ihr Websiten-Layout bzw. die Corporate Identity anzupassen. Selbstverständlich kann der Vergleich auch stationär am Computer und auf jedem Tablet oder Smartphone von den Vertriebsmitarbeitern individuell genutzt werden.



"Absatzfinanzierung24 ist das perfekte Angebot für alle Hersteller und Händler im B2B-Bereich, die ihren Kunden eine attraktive Finanzierungslösung und kundenorientierten Service anbieten möchten. Was wir im privaten Bereich bei Versicherungen oder beim Autokauf lange kennen, ist jetzt auch im B2B-Bereich möglich: der ultimative Angebotsvergleich, online und in Echtzeit sowie taggleiche Abschlüsse zu den individuell besten Bedingungen", sagt Sven Romberg, Leitung Absatzfinanzierung24. "Mit Absatzfinanzierung24 können wir den Aufwand für Leasinganfragen bis aktuell 100.000 Euro enorm verringern und Leasinggesellschaften durch die vollautomatischen Prozesse schrankfertiges Geschäft liefern. Damit kommen wir unserer Vision der Digitalisierung der Mittelstandsfinanzierung ein großes Stück näher."



FinCompare (www.fincompare.de), der Anbieter von Absatzfinanzierung24, ist seit Februar 2017 am Markt. Über die Vergleichsplattform erhalten kleine und mittelständische Unternehmen mit Finanzierungsbedarf Zugang zu vielfältigen Finanzierungsmöglichkeiten mit optimalen Konditionen. Bei FinCompare steht ein Pool mit aktuell mehr als 200 renommierten Banken, Leasinggesellschaften und Fintechs zur Verfügung. Bislang betreut FinCompare mehr als 1.500 aktive Kunden mit einem bearbeiteten Finanzierungsvolumen von mehr als 800 Millionen Euro. Der neue Sofort-Leasingvergleich Absatzfinanzierung24 wurde maßgeblich von den Leasing-Spezialisten vom ehemaligen leasinGo-Team entwickelt, das FinCompare Ende 2017 übernommen hat.



