Wo kam die Substanz her, die den Ex-Spion Skripal vergiftet hat? Ein angeblicher Mitentwickler des Nervengifts zweifelt an russischer Beteiligung.

Ein russischer Experte und angeblicher Mitentwickler des Nervengifts Nowitschok hat britische Vorwürfe gegen Russland im Fall des Ex-Agenten Sergej Skripal angezweifelt. Das Gift, das für den Anschlag auf Skripal in Großbritannien verwendet wurde, könne auch außerhalb Russlands hergestellt worden sein, sagte der Chemiker Leonid Rink der staatlichen Agentur Ria Nowosti am Dienstag. Auch in Großbritannien gebe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...