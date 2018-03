Im DAX hat sich die charttechnische Lage zugespitzt. Sorgen macht das sogenannte Todeskreuz. "Das gab es in den letzten zehn Jahren nur viermal. Das ist ein klares Verkaufssignal", so Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Der DAX sei jedes Mal mindestens um zehn Prozent abgerutscht. Maydorn will die Lage nicht überbewerten, rät Anlegern aber zur Vorsicht. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um den Nasdaq und die Aktien von Facebook, Tesla, Siemens Healthineers, Siemens, JinkoSolar und Cobalt 27. Das komplette Video finden Sie hier.