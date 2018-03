In der EU haben im vergangenen Jahr rund 650.000 Menschen Asyl beantragt. Fast jeder dritte Antrag wurde in Deutschland gestellt.

Rund 650.000 Menschen haben 2017 erstmals Asyl in der Europäischen Union beantragt - etwa halb so viele wie ein Jahr zuvor. Rund 31 Prozent von ihnen stellten ihre Anträge in Deutschland. Die Zahlen veröffentlichte das Europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg.

Die meisten Asylbewerber, nämlich 102.400, kamen im vergangenen ...

