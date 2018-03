Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index verliert im März deutlicher als erwartet

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland sind im März wesentlich kräftiger eingebrochen als angenommen. Der vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen fiel auf 5,1 Punkte von 17,8 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen lediglich einen Rückgang auf 13,0 vorausgesagt.

VP Bank: Handelsstreit belastet ZEW-Index

Die liechtensteinische VP Bank stuft den unerwartet deutlichen Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland als Zeichen der Verunsicherung der Investoren wegen des Handelsstreits mit den USA ein. "Kurzfristig droht für die deutsche Industrie keine Gefahr, die Auftragsbücher sind gut gefüllt und die Produktion läuft rund", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar.

NordLB: ZEW-Lageindex trotz schwachen Januars hoch

Die NordLB kann der Veröffentlichung des Zentrums für Europäischen Wirtschaftsforschung (ZEW) trotz des unerwartet deutlichen Rückgangs der Konjunkturerwartungen etwas Positives abgewinnen. "Die gegenwärtige konjunkturelle Verfassung in Deutschland wird hingegen mit 90,7 Punkten weiterhin als hervorragend bewertet. Der enttäuschende Jahresauftakt mit Rückgängen bei Aufträgen, Produktion, Einzelhandelsumsätzen und dem Export hat sich somit nicht dämpfend ausgewirkt", schreibt Volkswirt Christian Lips in einem Kommentar.

ING: Differenz der ZEW-Erwartungen zu Lage sehr hoch

ING hält den unerwartet deutlichen Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen für ein Warnsignal. "Die Aktienmarktturbulenzen der vergangenen zwei Monate, das Auf und Ab der Anleihemärkte und die politischen Ereignisse scheinen den Enthusiasmus der Investoren gedämpft zu haben", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar.

Britische Inflation lässt im Februar nach

Die jährliche Inflationsrate in Großbritannien ist im Februar zurückgegangen. Grund dafür ist vor allem, dass die Folgen des Pfund-Absturzes nach der Brexit-Abstimmung im Jahr 2016 allmählich nachlassen. Wie die nationale Statistikbehörde mitteilte, schwächte sich der Anstieg der Verbraucherpreise auf 2,7 von 3,0 Prozent ab. Der Rückgang entsprach den Erwartungen von Ökonomen.

Banken fragen 0,5 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,5 nach 1,0 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 34 (Vorwoche: 29) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 0,5 Milliarden Euro mehr Liquidität.

EY: Investitionen in europäische Startups auf Rekordniveau

Europäische Startups haben im vergangenen Jahr Rekordinvestitionen im Umfang von 19,2 Milliarden Euro erhalten. Kapitalgeber investierten damit im Vergleich zum Vorjahr 84 Prozent mehr Geld in junge Unternehmen und die Zahl der Finanzierungen legte um 39 Prozent zu, wie die Beratungsgesellschaft EY mitteilte. Die deutschen Startups verzeichneten einen Anstieg der Mittel von 2,3 Milliarden Euro auf 4,3 Milliarden Euro, wie aus dem Barometer hervorgeht.

Renten steigen im Westen um 3,2 Prozent und im Osten um 3,4 Prozent

Die Renten in Deutschland werden in diesem Jahr deutlich erhöht: In Westdeutschland steigt die Rente zum 1. Juli um 3,22 Prozent, in den neuen Ländern um 3,37 Prozent, wie Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) mitteilte. Der aktuelle Rentenwert Ost steige damit auf 95,8 Prozent des aktuellen Rentenwerts West. Bisher lag der Wert bei 95,7 Prozent.

Verdi dehnt Warnstreiks auf Busse und Bahnen in NRW-Städten aus

Im festgefahrenen Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts hat die Gewerkschaft Verdi mit weiteren Warnstreiks ihre Forderungen für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen bekräftigt. Ein Schwerpunkt der Aktionen lag im Ruhrgebiet, wo laut Verdi vielerorts die Busse und Bahnen in den Depots blieben.

Wien bleibt Studie zufolge Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität

Wien bleibt einer Studie zufolge die Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität. In der jährlichen Rangliste des Beratungsunternehmens Mercer landet die österreichische Hauptstadt vor der Schweizer Bankenstadt Zürich auf dem ersten Platz. München und die neuseeländische Großstadt Auckland teilen sich den dritten Rang.

Verhandlungen auf Hochtouren im Handelsstreit mit den USA

Kurz vor dem für Freitag angekündigten Inkrafttreten der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium versuchen europäische Politiker auf Hochtouren, in den USA Ausnahmen für Produkte aus der EU zu erreichen. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström führt dazu in Washington Verhandlungen mit US-Handelsminister Wilbur Ross. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der am Vortag mit Ross gesprochen hatte, setzt seine Gespräche mit Vertretern der US-Administration fort.

DIHK fordert "konkrete Schritte" der USA im Streit um Strafzölle

Im Streit um die Verhängung von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium hat die deutsche Wirtschaft dringend konkrete Schritte der USA angemahnt, um solche Zölle für Europa abzuwenden. "Die deutschen Unternehmen hoffen sehr auf Tauwetter im US-Stahlstreit", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer.

BDI: Bei EU-Digitalsteuer Kollateralschäden für Firmen vermeiden

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat vor Nachteilen für seine Unternehmen durch die geplante EU-Digitalsteuer gewarnt. "Das Ziel, mit den Richtlinien-Vorschlägen der EU digitale Umsätze steuerlich stärker zu erfassen, ist politisch nachvollziehbar, wirkt sich aber auf die Industrie aus", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Unsere Unternehmen verfolgen zunehmend digitale Geschäftsmodelle." Während sie ihre Produkte und Prozesse digitalisierten, seien sie von zusätzlichen Steuerlasten betroffen.

Erste Europawahlen nach dem Brexit vom 23. bis 26. Mai 2019

Die nächsten Europawahlen finden vom 23. bis 26. Mai kommenden Jahres statt. Die EU-Mitgliedstaaten billigten einen entsprechenden Vorschlag der Fraktionen im Europaparlament, wie der EU-Rat mitteilte. Die Wahl wird die erste nach dem EU-Austritt Großbritanniens im März 2019 sein. Bisher gibt es 73 britische Abgeordnete im Europaparlament.

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy in Polizeigewahrsam

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen einer Affäre um illegale Wahlkampfspenden in Polizeigewahrsam genommen worden. Sarkozy wurde in Nanterre von Anti-Korruptions-Ermittlern vernommen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen erfuhr. Es ist das erste Mal, dass der frühere Staatschef zu den Vorwürfen befragt wird.

Norwegens Justizministerin Listhaug tritt zurück

Norwegens Justizministerin Sylvi Listhaug hat ihren Rücktritt erklärt und damit eine Regierungskrise abgewendet. Die Politikerin der rechtspopulistischen Fortschrittspartei (FrP) kündigte den Schritt kurz vor einem geplantem Misstrauensvotum im Parlament auf ihrer Facebook-Seite an. Zugleich bezeichnete sie sich als Opfer eine "Hexenjagd" der Opposition.

Erdogan wirft US-Regierung "Täuschung" in Syrien vor

Die Türkei hat der US-Regierung vorgeworfen, sie in Syrien hintergangen zu haben, da sie entgegen früherer Zusagen an der Unterstützung der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) festgehalten habe. "Auf der einen Seite nennt ihr die Türkei 'unseren strategischen Partner', doch dann kooperiert ihr mit einer Terrororganisation? Die Lage ist klar", sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan.

US-Präsident Trump verbietet Venezuelas Kryptowährung Petro in den USA

Rund einen Monat nach dem Start des Petro hat US-Präsident Donald Trump die venezolanische Kryptowährung in seinem Land verboten. Unternehmen und Bürgern der USA seien jegliche Transaktionen mit der von Venezuela ausgegebenen Devise verboten, heißt es in einem von Trump unterschriebenen Dekret. Der Petro sei ein Versuch, die von den USA verhängten Sanktionen gegen Venezuela zu umgehen, erklärte Trump.

