Projekte können jetzt Finanzierungsperspektiven auf der Grundlage von bewährter, durch Crowdsourcing ermittelter Prospektprüfung bewerten ZUG, Schweiz, 20. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die WINGS Foundation (https://www.wings.ai/#!/home/discover) (wingsfoundation.ch (https://wingsfoundation.ch/)) hat heute den Start der Betaphase seines auf Ethereum basierten Systems für die Betreuung und Bewertung von Token-Verkäufen und Veranstaltungen zur Generierung von Tokens bekanntgegeben. Mit WINGS können Unternehmen, die Token ausgeben, ihr Spendenpotential mithilfe von Bewertungen ermitteln, die auf durch Crowdsourcing erworbener künstlicher Intelligenz und menschlichen Auswertungen basiert. Die WINGS-Gemeinschaft wird durch ein algorithmusbasiertes Reputationssystem dazu angeregt, die besten Projekte ans Licht zu bringen und potenzielle Investoren darauf aufmerksam zu machen. "Dank der 44 Projekte, die in den letzten neun Monaten WINGS in der Vor-Betaphase eingesetzt haben, haben wir jetzt eine standardisierte Reihe von Schnittstellen entwickelt, die individuelle Ethereum-basierte Token-Generierungsverträge in das WINGS-System integrieren", sagte Boris Povod, Stiftungsratspräsident der WINGS Foundation. "Unsere Betaversion bietet das beste dezentralisierte Preisermittlungs- und Due Diligence-System der Branche und wird von einem einzigartigen Datensatz zur Leistungsintelligenz unserer Crowd-Analysten gestützt. In der neuen Betaversion von WINGS können Projekte 5000 WINGS-Testtoken in das System einzahlen, um für die Verwendung der Ethereum-basierten, dezentralisierten Anwendung (DApp) zugelassen zu werden, und dann einen Tokenverkaufsvertrag nach ERC20-Standard ohne Programmierkenntnisse konfigurieren. WINGS-Benutzer können zwischen einem individuellen Vertrag oder einem visuell konfigurierbaren, intelligenten Vertragsgenerator wählen. Wenn 50 Prozent oder mehr der an der Prognose teilnehmenden Gemeinschaftsmitglieder (gemäß den Bewertungskennzahlen der Prognose) zustimmen, dass ein Projekt in der WINGS DApp gelistet werden sollte, wird das Projekt zugelassen und mit einer durch die Crowd ermittelten Bewertung versehen. Wenn nicht, wird das Projekt abgelehnt und die Einzahlung, die vom Projekt vorgenommen wurde, wird der Kuratierungsgemeinschaft übergeben. Die Mitglieder der WINGS-Gemeinschaft werden auch darum gebeten, den Betrag zu schätzen, das ein Projekt generieren wird (in ETH, USD oder EUR), um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Spendenpotenzial zu ermitteln, und um verheißungsvolle Projekte für Projektunterstützer sichtbar zu machen. Wenn Mitglieder der Gemeinschaft an der Vor-Betaphase teilgenommen haben, wird ihrem Ethereum-Konto, das sie für die Prognose verwendet haben, ein "Prognose-Rating" zugeteilt. "In einer Zeit, in der Regulierungsbehörden weltweit ihre Aufmerksamkeit auf Kryptowährungen und ICOs richten, ermöglicht das WINGS-System Projekten, ein durch die Gemeinschaft unterstütztes Unterscheidungsmerkmal zu erlangen, das sie vom Rest der Menge unterscheidet", sagte Dominik Zynis, Head of Communications bei der WINGS Foundation. "WINGS bietet der Kryptowährungsgemeinschaft eine wertvolle algorithmische Methode, um sich selbst zu überprüfen und qualitativ hochwertige Projekte zu betreuen." Seit dem Startschuss 2017 mit Bankor haben 44 Unternehmen, die WINGS zur Preisentwicklung einsetzen, ungefähr 700 Mio. US-Dollar gesammelt. Zu den Projekten, die in der jüngsten Vergangenheit von WINGS profitiert haben, gehören Aurora DAO, PolySwarm, WePower, CoinDash, DomRaider, AdEx und die Fan Controlled Football League. WINGS integriert die Erkenntnisse dieser 44 Crowdfunding-Veranstaltungen in seiner neuen Betaversion. Um WINGS zu testen, gehen Sie auf: https://wings.ai/ (https://wings.ai/). Zu den derzeitigen Funktionen gehören die Erstellung und Betreuung von Projekten, Projektprognosen sowie die Konfiguration und Präsentation von intelligenten Crowdsale-Verträgen per Mausklick. Projekte, die Ihre Verträge zur Tokengenerierung oder zum Tokenverkauf in die WINGS-Gemeinschaft integrieren und sich durch die Gemeinschaft überprüfen lassen wollen, können diese Anleitung verwenden: https://www.npmjs.com/package/wings-integration (https://www.npmjs.com/package/wings-integration) ÜBER DIE WINGS FOUNDATION

Die WINGS Foundation hat ihren Sitz in der Schweiz und besteht aus einem dezentralisierten Team von Spezialisten, die Blockchain-Projekte mithilfe von Crowdsourcing-gestützter Bewertung und Betreuung einer breiten Masse zugänglich machen wollen. WINGS setzt eine intelligente Vertragstechnologie ein, um eine neue Art von aufstrebender, durch Prämien angeregter Schwarmintelligenz zur Wertermittlung im Ethereum-Netzwerk einzusetzen. WINGS bietet branchenführende, überprüfte Datenbanken mit intelligenten Verträgen für das Blockchain-basierte Crowdfunding und für die dezentralisierte Regulierung nach der Finanzierungsphase. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte wingsfoundation.ch (https://wingsfoundation.ch/) MEDIENKONTAKT: Transform Group, wings@transform.pr (mailto:wings@transform.pr)

