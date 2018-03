Europäische Aktienmärkte versuchen nach dem trostlosen Handelstag an der Wall Street ihre gestrigen Verluste wieder auszugleichen ZEW-Konjunkturerwartungen brechen im März ein, Trumps-Einfuhrzölle lasten auf der Stahl- und Autoindustrie Lufthansa (LHA.DE) gewinnt 1% nach Aufstufung durch AlphaValue

Zusammenfassung:Die weitverbreiteten Kursrückgänge, die gestern an der Wall Street zu beobachten waren, führten zu einem breiteren Abverkauf in Asien und erschwerten die Erholung in Europa. Nach ein paar Handelsstunden haben die europäischen Indizes Schwierigkeiten die gestrigen Verluste auszugleichen. Zum Zeitpunkt des Schreibens verbuchte der ungarische Index (HUNComp in der xStation 5) die größten Gewinne. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass der Index am Montag um 3% gefallen ist. Im Gegenzug scheint der DAX® (DE30) trotz des Ausbruchs seiner kurzfristigen Aufwärtstrendlinie aus technischer Sicht immer noch interessant zu ...

