Lieber Leser,

der Goldpreis konnte sich in den vergangenen Tagen nicht vor einem Abwärtstrend verstecken. Vor allem die Fed-Sitzung am Mittwoch schien ein Verkaufsignal zu aktivieren. Doch der letzte Handelstag lässt Hoffnung auf eine Besserung in den kommenden Tagen aufkeimen.

Gold hat es nicht geschafft, sich über der Unterstützung von 1325 $ zu halten, und fiel in eine Seitwärtsbewegung zwischen 1310 $ und 1325 $. Prophezeit wurde, dass ein Fall unter die 1310 $ einen Abwärtstrend ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...