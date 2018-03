Der Facebook-Skandal zeigt, wie unbewusst Nutzer Anwendungen Zugriff auf ihre Daten gewähren. Dabei reichen zur Überprüfung wenige Klicks.

Selten sprechen Facebook-Freunde sich persönlich darauf an, was sie sich gegenseitig in den Newsfeed spülen. Doch manchmal werden sie stutzig: Hat jemand tatsächlich eine Seite mit "Gefällt mir" markiert, die so gar nicht seinen Interessen entspricht?

In diesem Fall wurde wahrscheinlich einer App Zugriff auf das Profil gewährt, die selbstständig Seiten folgt. 270.000 Nutzer verknüpften im Jahr 2015 die App "thisisyourdigitallife" mit Facebook. Es handelte sich um einen Psychotest, deren Ergebnisse ein Dozent aus Cambridge für wissenschaftliche Zwecke nutzen wollte.

Die Nutzer gewährten der Anwendung Zugriff auf Wohnort, Informationen über ihre Freunde und geteilte Beiträge. Was sie nicht wussten: Dass die Daten auch die Firma Cambridge Analytica genutzt hat und dadurch Informationen von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern erhielt.

Vielen Facebook-Nutzern ist nicht bewusst, welche Zugriffe sie Apps im sozialen Netzwerk erteilen. Dabei ist das in den Einstellungen von Facebook durchaus ersichtlich: "Auf Facebook sind dein Name, Profilbild, Titelbild, Geschlecht, Benutzername, deine Netzwerke und Nutzer-ID für Personen und Apps immer öffentlich verfügbar", heißt es. "Apps haben außerdem Zugriff auf deine Freundesliste und alle weiteren Informationen, die du öffentlich machst."

Wenn Sie den Zugriff von Apps auf diese Informationen überprüfen wollen, sollten Sie folgendermaßen vorgehen:

Klicken Sie oben rechts auf Ihrem Facebook-Profil auf den Pfeil neben dem Fragezeichen.

Klicken Sie unten auf "Einstellungen".

Klicken Sie in der linken Spalte auf "Apps".

Nun können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...