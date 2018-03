Laut vorläufigen Zahlen erreicht Arburg, Loßburg, im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 680 Mio. EUR. Das verkündete Jürgen Boll, Geschäftsführer Finanzen bei dem Spritzgießmaschinen-Hersteller auf der Pressekonferenz im Vorfeld zu den Technologie-Tagen 2018. Damit übertraf das Unternehmen den Vorjahresumsatz um knapp 7 Prozent.

Elektrische Spritzgießmaschinen treiben Auftragseingang

Die Auftragseingänge der Maschinen inklusive Peripherie stiegen von 2016 auf 2017 um gut 27 Prozent. Daran haben die elektrischen Maschinen einen großen Anteil. Denn der Wert von deren Auftragseingängen stieg um 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der Periode davor, also zwischen 2015 und 2016, betrug diese Steigerung noch 14 Prozent. Die Aufträge für die elektrischen Maschinen machten also einen regelrechten Sprung. "Das zeigt eindeutig: Die Bedeutung der elektrischen Maschinen nimmt weiter zu", kommentiert Böhm diese Entwicklung.

Bei den Hybridmaschinen, die eine servoelektrische Schließ- ...

