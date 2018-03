Die Aktie von Geely hat in den letzten Tagen mit der 90-Tage und der 38-Tage-Linie weitere Widerstände aus dem Weg geräumt. Nächstes Ziel ist die Marke von 3,00 Euro. Weitaus mehr Potenzial trauen dem chinesischen Autobauer die Analysten zu. Montag und Dienstag gab es gleich drei neue Kaufempfehlungen. Fubon Securities sieht für die Papiere ein Potenzial bis umgerechnet 4,13 Euro. Wei Sim von der HSBC hält 3,26 Euro für machbar und Yuanta-Securieties-Analyst Kevin Yim traut der Geely-Aktie 4,18 Euro zu.Fakt ist: Nach dem der Einstieg von Geely bei Daimler bekannt wurde, wussten viele Börsianer den Schritt von Li Shu Fu aufs erste nicht richtig einzuordnen. Warum Daimler? "Li ist ein blendender Strategie und Investor, der dabei ist, einen der wichtigsten Weltkonzerne für Mobilität aufzubauen. Das Muster seiner Strategie ist sehr gut an Volvo car abzulesen. Unter Ford war Volvo zum Sanierungsfall geworden. Man wollte Ford-Fahrzeuge bauen, die den Namen Volvo trugen. Unter Li Shufu baut man Volvos und transformiert das große Know-How der Schweden auf Geely. Deshalb hat Geely im letzten Jahr mit den neuen Volvo-Plattformen einen so großen Markterfolg und konnte seine Verkäufe um 60 Prozent steigern"", sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer.

