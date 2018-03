Verkaufsdruck lässt den Kurs unter 1,23 fallen US-Dollar Index steigt über 90,00 Eurozonen Konjunkturerwartungen sind im März deutlich gefallen Der Verkaufsdruck gegenüber dem Euro belastet den EUR/USD und so notiert dieser am Tagestief im Bereich von 1,2290. EUR/USD wartet nun auf FOMC Das Paar geriet am Dienstag unter Druck und so wurde ein Teil ...

