Frankfurt am Main - Die drohenden amerikanischen Zölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium wären eine Zäsur für die bestehende Welthandelsordnung WTO, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die fragwürdige Argumentation der "nationalen Sicherheit" durch die US-Regierung könnte auch andere Staaten mit ähnlichen Argumenten auf den Plan rufen und die WTO insgesamt ins Wanken bringen.

