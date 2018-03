Paris - Im vergangenen Jahr erreichten die Mittelzuflüsse bei Comgest die 2-Mrd.-EUR-Marke, so Comgest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Zuflüsse waren breit diversifiziert und verteilen sich auf unterschiedliche Produkte der Gruppe. Per Ende Dezember verfügt Comgest über fünf Strategien mit einem verwalteten Fondsvermögen von jeweils mehr als 500 Mio. EUR, darunter zuletzt auch der Comgest Growth Japan Fonds (ISIN IE0004767087/ WKN 631026). In einem Jahr, das insgesamt von hohen Mittelzuflüssen geprägt war, erzielten die Strategien für Schwellenländer und asiatische Aktien Nettomittelzuflüsse von rund 1,7 Mrd. EUR. Der Comgest Growth Europe Opportunities (ISIN IE00B4ZJ4188/ WKN A0YAJD), ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Wachstumsaktien, konnte einen Zuwachs von 270 Mio. EUR verbuchen und gilt mittlerweile als "dritte Säule" der europäischen Strategie des Konzerns, die aus dem Large-Cap-Flaggschiff-Fonds Comgest Growth Europe (ISIN IE0004766675/ WKN 631025) und dem Comgest Growth Europe Smaller Companies (ISIN IE0004766014/ WKN 631027) besteht. Aufgrund der starken Performance und der Mittelzuflüsse schloss Comgest das Jahr mit einem verwalteten Vermögen von 28,3 Mrd. EUR ab - ein neuer Höchststand für die Gruppe.

