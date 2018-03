Der Fotograf Axel Hütte eröffnet bei seiner ersten Werkschau in der Alpenrepublik neue Einblicke auf berühmte Bauwerke und Landschaften.

Axel Hütte lässt am Sonntagmorgen auf sich warten. Rund drei Dutzend Besucher warten in der Kunsthalle Krems bei einem Kleinen Braunen und einem süßen Kipferl neugierig auf den Düsseldorfer Fotografen. Der einstige Student des Fotografie-Professors Bernd Becher und seiner Gattin Hilla führt persönlich durch seine erste Werkschau in Österreich mit dem programmatischen Titel "Imperial - Majestic - Magical".

Heute ist Axel Hütte - neben anderen Becher-Schülern wie Andreas Gursky, Thomas Ruff, Candida Höfer oder Thomas Struth - ein internationaler Fotografie-Star. Entsprechend groß ist der Respekt, als der 66-Jährige den Vorraum betritt. Hütte, lässig in Jeans, Karohemd und schwarzem Sakko, ist kein leutseliger Künstler. Er schätzt die Distanz zum Betrachter.

Er lässt lieber den österreichischen Kurator Florian Steininger viel Gescheites sagen, als von sich selbst viel preiszugeben. Hütte will so wenig durchschaubar sein wie seine Bilder selbst.

Eigentlich fahren Touristen nicht wegen der Kunst in das Donaustädtchen, sondern wegen des Weins. Heurige oberhalb der Altstadt mit weitem Blick über das Donautal locken seit Generationen Heerscharen von Wienern an Wochenenden nach Krems, dem Eingangstor zu Österreichs berühmtester Weinregion Wachau.

Doch in den vergangenen Jahren hat sich auch die Kunstmeile Krems mit ihrer Kunsthalle und dem benachbarten Karikaturenmuseum einen guten Namen verschafft. Das ist auch einer der Gründe, weshalb sich Hütte auf das ...

