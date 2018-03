Während am Dienstag die zweitägige Sitzung des FOMC der US-Zentralbank beginnt, tendieren die Märkte überwiegend seitwärts.

Die amerikanischen Märkte ließen sich zur Eröffnung der Börse am Dienstag von der erwarteten Zinsentscheidung der FED nicht groß beeindrucken. Die großen Indizes starteten leicht höher als am Vortag. Der Dow Jones lag mit 24.713 Punkten etwa 0,4 Prozent über dem Vortagsniveau, der S&P 500 mit 2721 Punkten etwa 0,3 Prozent höher. Der NASDAQ-100 lag bei 6.873 Punkten, also 0,13 Prozent besser. Und der NASDAQ Composite steigerte sich um 0,17 Prozent auf 7.356 Punkte.

Am Dienstag beginnt die zweitägige Sitzung des FOMC der US-Zentralbank, an deren Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit die nunmehr sechste Zinserhöhung seit Beginn des Anhebungszyklus Ende 2015 stehen dürfte. Nicht nur Aktien tendierten überwiegend seitwärts, auch Euro- und Dollarindex bewegten sich bis zum Mittag um ihre Vortagesschlusskurse.

Allgemein werden drei bis vier Zinsschritte im Laufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...